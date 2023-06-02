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Отек пальцев рук: основные причины и как снять отёк

Он не займёт много времени.

Отек пальцев рук: основные причины и как снять отёк
© Чемпионат.com

Опухшие руки после тренировок – проблема не только начинающих спортсменов, но и опытных. Отёки мешают тренироваться, руки становятся тяжёлыми и даже могут болеть. Кроме того, потребуется время на восстановление. Минимизировать неприятные ощущения поможет простой тренировочный комплекс. Кстати, он будет очень полезен спортсменам, занимающимся боевыми искусствами.

Упражнения, о которых вы сегодня узнаете, можно выполнять как после, так и во время тренировки, чередуя их, например, с ударами по груше. Комплекс не отнимет много времени, но результат вы почувствуете уже очень скоро. Если отёки пальцев – ваша частая проблема, не отодвигайте её на задний план и уделяйте небольшой разминке рук несколько минут.

Тренинг подготовил профессиональный боец Эдуард Кузьминов, также он дал советы, которые будут полезны и новичкам, и профи.

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