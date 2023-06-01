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Названы способы избавиться от боли в спине за 10 минут

Избавиться от боли в спине можно с помощью растяжки, рассказал фитнес-эксперт клуба премиум класса «Бионика Биохакинг на Вернадского» Семен Семенов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы облегчить состояние за десять минут.

Как избавиться от боли в спине за 10 минут
© Lenta.ru

Эксперт объяснил, что если боль не связана с травмой или хроническим заболеванием, то от нее можно избавиться с помощью несложных упражнений, на которые потребуется всего несколько минут.

Растяжка

Для выполнения первого упражнения нужно сесть на стул и положить руки на поясницу. Затем необходимо медленно наклониться назад, глядя вверх, и потянуть руки вверх настолько, насколько возможно. Позицию следует удерживать 10 секунд, затем расслабить мышцы. Повторить упражнение нужно еще два-три раза.

Растяжка шеи

Для растяжки шеи нужно сесть прямо и опустить плечи. «Поверните голову вправо до тех пор, пока не почувствуете легкое растяжение в шее. Удерживайте эту позицию 10 секунд, затем поверните голову влево и повторите упражнение», — говорит фитнес-эксперт.

По словам Семенова, все перечисленные упражнения можно повторять несколько раз в день, чтобы снять напряжение в мышцах и уменьшить боль в спине. Однако если боль становится сильной или длительной, необходимо обратиться к врачу.

Ранее инструктор ЛФК перечислила упражнения для больных суставов. Она посоветовала людям с больными суставами заниматься йогой.

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