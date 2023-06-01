Врач рассказал, чем опасно перенасыщение витаминами

Чрезмерное употребление витаминов может привести к опасным последствиям. Об этом в беседе с RT заявил спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин.

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По словам специалиста, сегодняшний тренд на витамины приводит к тому, что люди начинают употреблять их бездумно. На самом же деле принимать какие-либо добавки никогда нельзя самостоятельно, это должно происходить по назначению врача и после подробного анализа, который точно выявит, чего именно не хватает человеку.

Люди же начинают принимать витамины, не сдавая никаких анализов. И если до этого с уровнем витаминов в организме все было в порядке, то после начала приема добавок развивается гипервитаминоз, то есть повышение концентрации витаминов до токсичного уровня. Как отметил нутрициолог, это состояние может также развиться, если употреблять витамины в сочетании с некоторыми лекарствами, способными повысить усвояемость веществ или уже содержащие в себе витамины как вспомогательный компонент.