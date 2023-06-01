$80.99+0.3186.50-0.01

Врач-диетолог рассказал, чем опасно перенасыщение витаминами

Чрезмерное употребление витаминов может привести к опасным последствиям. Об этом в беседе с RT заявил спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин.

Врач рассказал, чем опасно перенасыщение витаминами
© Российская Газета

По словам специалиста, сегодняшний тренд на витамины приводит к тому, что люди начинают употреблять их бездумно. На самом же деле принимать какие-либо добавки никогда нельзя самостоятельно, это должно происходить по назначению врача и после подробного анализа, который точно выявит, чего именно не хватает человеку.

Люди же начинают принимать витамины, не сдавая никаких анализов. И если до этого с уровнем витаминов в организме все было в порядке, то после начала приема добавок развивается гипервитаминоз, то есть повышение концентрации витаминов до токсичного уровня. Как отметил нутрициолог, это состояние может также развиться, если употреблять витамины в сочетании с некоторыми лекарствами, способными повысить усвояемость веществ или уже содержащие в себе витамины как вспомогательный компонент.

Наиболее опасным, утверждает Брыкин, является переизбыток таких витаминов как A, D, E и K. Это жирорастворимые витамины, передозировка которыми может привести к состояниям, угрожающим жизни человека. Можно ожидать все от аллергических реакций до развития сердечно-сосудистых патологий. Не так страшна передозировка водорастворимыми витаминами: они достаточно быстро выводятся из организма, их максимальный вредоносный эффект - аллергическая реакция.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий