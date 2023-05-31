9 ежедневных привычек повысят выносливость после 40 лет

Если вы добавите в свой ежедневный распорядок дня эти привычки, то будете чувствовать себя лучше и к тому же повысите свою выносливость. Подробнее об этом рассказал Джаррод Ноббе, сертифицированный личный тренер Garage Gym Reviews.

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Вам уже за 40 или около 40 лет? Тогда добавьте в распорядок дня эти фитнес-привычки, чтобы стать выносливее.

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Включите в программу тренировок кардио. Для развития выносливости в любом возрасте нужно тренировать сердечно-сосудистую систему. Это можно сделать при помощи бега трусцой, езды на велосипеде, плавания. Старайтесь в неделю уделять кардио средней интенсивности хотя бы 150 минут.

Будьте последовательными. Заведите себе привычку регулярно заниматься спортом и придерживайтесь определённого режима тренировок. Благодаря последовательным усилиям вы сможете увеличить выносливость.

Сократите периоды отдыха во время тренировки. Согласно результатам исследования 2015 года, небольшие периоды отдыха во время занятий спортом помогают повысить выносливость.

Не забывайте об интервальных тренировках. Высокоинтенсивные интервальные тренировки помогают сжечь большое количество калорий за относительно короткое время. Также они эффективно нагружают мышцы и сердце, помогая со временем повысить выносливость.

Постепенно увеличивайте продолжительность активности. Это самый безопасный путь к повышению выносливости.

Обратите внимание на питание. Чтобы добиться прогресса в тренировках, нужно есть здоровую пищу. Особенно это касается упражнений на выносливость. Также обязательно подпитывайте тело такими продуктами, содержащими большое количество питательных веществ, в том числе нежирными белками, цельнозерновыми продуктами, бобовыми, фруктами и овощами. Помимо этого, избегайте обезвоживания.

Не пренебрегайте развитием корпуса. В исследовании 2018 года отмечается, что сильный корпус нужен для поддержания хорошей осанки, стабильности и общей силы. Поэтому добавьте в свою тренировку упражнения, направленные на основные мышцы.

Следите за частотой сердечных сокращений. Это даст вам ценную информацию о состоянии сердечно-сосудистой системы и о выносливости.

Хорошо спите. Прогресс обеспечивается за счёт отдыха. Поэтому важно давать мышцам достаточно времени на восстановление.