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6 правил, которые уберегут от вздутия живота

Диетолог и нутрициолог Александра Давыдова назвала шесть правил, которые помогут избежать вздутия живота. Об этом пишет «Почему болит».

6 правил, которые уберегут от вздутия живота
© Клопс.Ru

Причиной проблем может быть непереносимость некоторых продуктов, например, молока или глютена. Иногда вздутие происходит из-за того, что плохо функционирует ЖКТ и еда не до конца переваривается.

«Может быть дисбиоз кишечника, когда даже полезные продукты, такие как овощи и фрукты, вызывают вздутие, потому что условно патогенной флоры много в кишечнике, а дружественной микрофлоры мало», — рассказала врач.

Диетолог дала общие рекомендации для тех, кто периодически страдает от метеоризма:

  • Не пить молоко;
  • Исключить из рациона сладости и выпечку;
  • Не перекусывать фруктами на ночь;
  • Вечером не употреблять продуты с высоким содержанием клетчатки;
  • Не переедать;
  • Не смешивать мясо и фрукты.
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