6 правил, которые уберегут от вздутия живота
Диетолог и нутрициолог Александра Давыдова назвала шесть правил, которые помогут избежать вздутия живота. Об этом пишет «Почему болит».
Причиной проблем может быть непереносимость некоторых продуктов, например, молока или глютена. Иногда вздутие происходит из-за того, что плохо функционирует ЖКТ и еда не до конца переваривается.
«Может быть дисбиоз кишечника, когда даже полезные продукты, такие как овощи и фрукты, вызывают вздутие, потому что условно патогенной флоры много в кишечнике, а дружественной микрофлоры мало», — рассказала врач.
Диетолог дала общие рекомендации для тех, кто периодически страдает от метеоризма:
- Не пить молоко;
- Исключить из рациона сладости и выпечку;
- Не перекусывать фруктами на ночь;
- Вечером не употреблять продуты с высоким содержанием клетчатки;
- Не переедать;
- Не смешивать мясо и фрукты.