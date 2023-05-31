Страшилки о здоровье: что из них правда

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…что если съесть арбузные косточки или шелуху от семечек подсолнуха, то будет аппендицит.

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Еще одно популярное убеждение — что если не надевать зимой шапку, то можно заболеть менингитом. Или что случайно проглоченная жевательная резинка останется в желудке навсегда.

А что на самом деле может стать причиной аппендицита?

Острый аппендицит — сильное воспаление аппендикса. Это заболевание — первая (по данным на 2017 год) причина по количеству неотложных операций.

Как объяснил ТАСС гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук и главный врач клиники "Рассвет" Алексей Парамонов, "многие годы не только популярная, но и медицинская литература сообщала, что одна из причин воспаления аппендикса — попадание в его просвет семечек и их шелухи, кусочков орехов, косточек и семян ягод. Однако отверстие аппендикса, которое открывается в слепую кишку, невероятно узкое, и шелухе туда попасть физически непросто. Разве что у семян земляники есть какой-никакой шанс. Тем не менее причиной аппендицита, скорее всего, можно считать перекрытие канала червеобразного отростка, накопление в нем слизи, после чего присоединяется бактериальное воспаление. Вот только почти всегда причина закрытия протока — это не семечки, а увеличенные лимфоидные фолликулы в стенке отростка, поскольку он является органом иммунной системы и противостоит инфекциям. В абсолютном большинстве случаев аппендицит возникает, когда в ответ на инфекцию лимфоидная ткань увеличивается в объеме и перекрывает отток. В этот момент, пока воспаление в аппендиксе началось, но не привело к его разрушению, зачастую бывают эффективны антибиотики. Сегодня не каждый аппендицит нуждается в операции. В части случаев можно обойтись лекарствами".

Что вызывает менингит?

Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Он может быть смертельным и потому требует немедленного оказания медицинской помощи. Это заболевание поражает людей всех возрастов, однако, как отмечают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наибольшему риску подвержены дети раннего возраста.

Менингит вызывают разные возбудители — бактерии, вирусы, грибки и паразиты. Он может быть самостоятельным заболеванием, а может развиться как осложнение другой инфекции — например, гайморита, гнойного отита, ветряной оспы, кори, краснухи, эпидемического паротита, гриппа и т.д. Кроме того, воспаление в тканях мозга может начаться из-за травм головы и спины.

Педиатр, популяризатор доказательной медицины и вакцинации Анна Левадная заявила в беседе с ТАСС, что связь между ношением шапки и заболеваемостью менингитом отсутствует. Менингитом не заражаются через кожу головы, так же как и в результате охлаждения кожи головы. А вот профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина отметила, что, несмотря на отсутствие прямой связи между ношением шапки и менингитом, некоторую логическую цепочку можно проследить. Так, те, кто не носит шапку, рискуют чаще простужаться, иммунитет ослабевает, возникает опасность заболеть острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ), что при определенных условиях может привести к осложнениям, среди которых может быть и менингит.

Универсальной вакцины, способной защитить от всех возможных возбудителей менингита, не существует. Но вакцины могут обеспечить профилактику менингита, вызванного менингококками, пневмококками, гемофильной палочкой типа b. Также некоторые прививки, включенные в российский национальный календарь, в том числе от кори, эпидемического паротита, краснухи, полиомиелита, защищают не только от этих инфекций, но и от их осложнений в виде менингита.

закаливать организм;

ограничить контакт с больными;

мыть с мылом руки, фрукты и овощи;

пить бутилированную или кипяченую воду. Кроме того, для профилактики можно:

И что будет, если проглотить жевательную резинку?

Жевательная резинка представляет собой кондитерское изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы, а также различных вкусовых и ароматических добавок. В составе любой жвачки можно найти самые разные компоненты: глицерин, бутилгидрооксианизол (антиокислитель Е320), лимонную кислоту, различные подсластители и т.д. Однако перечисленные компоненты разрешены в пищевой промышленности и в небольшом количестве не вредны.

Да и в целом жевательную резинку рекомендуют использовать после еды в течение не более 5–10 минут — так она поможет избавиться от остатков пищи во рту, очистить зубы и освежить дыхание. Более длительное жевание уже не так полезно: оно может, в частности, вызывать спазм сосудов в области зубов, а также спровоцировать выработку дополнительного желудочного сока, который может раздражать пустой желудок, отметили опрошенные Роскачеством врачи.

По мнению Алексея Парамонова, опасно вдохнуть жевательную резинку, но, если она попала в пищевод, далее в желудок и кишечник, она не сможет ни прилипнуть к их стенкам, ни перекрыть движение содержимого желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Непроходимость может возникнуть, только если проглотить огромный ком из нескольких упаковок жевательной резинки.

Что в сухом остатке?