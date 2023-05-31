Врач рассказала, как выбрать зубную щетку

При выборе зубной щетки стоит обращать внимание на ее жесткость, количество щетинок и силиконовые вставки, которых не должно быть у качественных девайсов, рассказала врач-стоматолог, терапевт Кристина Маслова. Об этом сообщает сообщает сайт "Аргументы и факты".

© unsplash.com

Она отметила, что все щетки делятся на три вида: мягкие, средние и жесткие.

Видео дня

"Обычно, когда говорят про мягкую щетку, она особого доверия не вызывает. Кажется, будто она будет просто гладить по зубам и ничего не вычистит. Между тем есть ряд показаний, когда надо использовать именно такую", – сказала врач.

По ее словам, мягкие щетки стоит приобретать детям или людям с воспалительными заболеваниями десен, при наличии клиновидных дефектов и при эрозии эмали. Щетки такого типа не нанесут травму и смогут очистить поверхность зубов.

"Средней жесткости щетки можно назвать универсальными, они показаны практически каждому человеку", – добавила Маслова.

Жесткие щетки врач не рекомендует покупать никому, так как при активной чистке они приведут к травмам зубов и десен, а не к отбеливанию и чистоте полости рта.

Для того чтобы понять тип щетки, достаточно изучить ее упаковку, на которой указана жесткость.

Она подчеркнула, что щетку следует менять раз в 2–3 месяца.

Помимо жесткости стоит обращать внимание на количество щетинок. Чем их больше, тем щетка мягче, а значит, она более эффективно вычищает зубной налет, проникает в межзубные промежутки и придесневую область.

"Но мало выбрать современную щетку, без правильной техники чистки толку от нее будет мало. А научить человека правильно чистить зубы может врач на приеме. Кроме того, не стоит забывать и про профессиональную гигиену раз в полгода", – напомнила Маслова.

Помимо этого, врач рассказала о монопучковой щетке – это маленькая щетка, которая проникает в труднодоступные места и более тщательно вычищает загрязнения.

Следует обратить внимание на то, что такой тип щетки является вспомогательным, то есть благодаря ей человек проводит дополнительную чистку, подчеркнула врач. На качественных щетках не должны присутствовать какие-либо силиконовые или резиновые вставки, щетина должна быть ровной.

По словам стоматолога, наличие скосов или других элементов на щетке тоже травмирует зубы и десна.