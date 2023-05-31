Врач указала на неочевидные причины снижения слуха
Врач-оториноларинголог Анастасия Трапани объяснила, что снижение слуха может произойти из-за аденоидов у детей, а у взрослых – из-за простуды и наушников.
В беседе с журналистами российский медик отметила, что одной из неочевидных причин появления проблем со слухом являются простуда и сильная отечность в носу. Они приводят к ощущению заложенности в ушах, так как полость уха связывается с полостью носа через евстахиеву трубу. Об этом пишет издание "Известия".
– У детей достаточно часто причиной снижения слуха становятся аденоиды, гипертрофия которых провоцирует рецидивирующий экссудативный отит со снижением слуха, – цитирует СМИ врача.
Кроме того, Трапани оценила влияние наушников. По ее словам, если долго слушать громкую музыку, то появляется вероятность истощения слухового анализатора. Также из-за наушников нарушается процесс самоочищения уха, что может спровоцировать накопление серы в виде сгустков, а в дальнейшем привести к появлению наружного отита.