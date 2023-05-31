Врач указала на неочевидные причины снижения слуха

Врач-оториноларинголог Анастасия Трапани объяснила, что снижение слуха может произойти из-за аденоидов у детей, а у взрослых – из-за простуды и наушников.

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В беседе с журналистами российский медик отметила, что одной из неочевидных причин появления проблем со слухом являются простуда и сильная отечность в носу. Они приводят к ощущению заложенности в ушах, так как полость уха связывается с полостью носа через евстахиеву трубу. Об этом пишет издание "Известия".

– У детей достаточно часто причиной снижения слуха становятся аденоиды, гипертрофия которых провоцирует рецидивирующий экссудативный отит со снижением слуха, – цитирует СМИ врача.