Назван простой способ определить будущую продолжительность жизни

По словам Старрет, проведенные исследования доказывают, что на будущую продолжительность жизни людей в возрасте от 51 до 80 лет прямо влияет здоровье опорно-двигательного аппарата. Он назвал простой способ проверить его состояние. Специалист предложил встать на полу и скрестить ноги, после чего не спеша опуститься вниз и сесть так, чтобы получилась поза турецкого султана. После этого, говорит физиотерапевт, следует вернуться в исходное положение.