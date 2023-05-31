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Назван простой способ определить будущую продолжительность жизни

Физиотерапевт Келли Старет подсказал простой тест для определения в домашних условиях потенциального долголетия. Его метод приводит The Telegraph.

Назван простой способ определить будущую продолжительность жизни
© Lenta.ru

По словам Старрет, проведенные исследования доказывают, что на будущую продолжительность жизни людей в возрасте от 51 до 80 лет прямо влияет здоровье опорно-двигательного аппарата. Он назвал простой способ проверить его состояние. Специалист предложил встать на полу и скрестить ноги, после чего не спеша опуститься вниз и сесть так, чтобы получилась поза турецкого султана. После этого, говорит физиотерапевт, следует вернуться в исходное положение.

Специалист отметил, что сидеть на полу по-турецки или на корточках полезно людям любого возраста, поскольку это упражнение помогает научиться лучше балансировать и приводит в тонус мышцы кора — глубокие мышцы живота. Он добавил, что вероятно именно благодаря привычке сидеть на полу жители Китая на 80-90 процентов реже испытывают артритные боли в бедре, чем европейцы.

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