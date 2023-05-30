$80.06+0.0985.90-0.02
3 часа назад

Мясников раскрыл личные лайфхаки для долголетия

Мослентаиещё 1

Личные лайфхаки для долголетия раскрыл в программе «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников раскрыл личные лайфхаки для долголетия
Фото: МослентаМослента

По мнению доктора, долголетие основывается на активном образе жизни и ограничении в питании. Он призвал выходить из зоны комфорта.

Например, Мясников посоветовал больше ходить по лестнице, а не ездить в лифте, по возможности работать стоя, сидеть с прямой спиной, готовить еду самостоятельно и отказаться от полуфабрикатов, закаляться, ограничить использование гаджетов и не злоупотреблять болеутоляющими средствами.

Ранее доктор Мясников рассказал о возможности замедлить старение.

ЗОЖ,Александр Мясников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий