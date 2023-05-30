Мясников раскрыл личные лайфхаки для долголетия

Личные лайфхаки для долголетия раскрыл в программе «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников .

По мнению доктора, долголетие основывается на активном образе жизни и ограничении в питании. Он призвал выходить из зоны комфорта.

Например, Мясников посоветовал больше ходить по лестнице, а не ездить в лифте, по возможности работать стоя, сидеть с прямой спиной, готовить еду самостоятельно и отказаться от полуфабрикатов, закаляться, ограничить использование гаджетов и не злоупотреблять болеутоляющими средствами.