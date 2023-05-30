Эксперты назвали преимущества и недостатки тренировок босиком

Специалисты отметили, что в отсутствие обуви возрастает вероятность подхватить грибковую инфекцию или повредить кожные покровы. Шаннахан добавила, что отказываться от кроссовок точно не стоит людям, у которых ранее были диагностированы заболевания стоп, даже если занятия проходят в зале на коврике, как в случае с йогой или пилатесом.