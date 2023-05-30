Эксперты назвали преимущества и недостатки тренировок босиком
Американские исследователи Анна Шаннахан и Грегори Альварес назвали преимущества и недостатки занятий спортом босиком. Их слова приводит Shape.
Эксперты рассказали, что во время тренировок без кроссовок улучшаются баланс, ловкость, сила и стабильность.
«Занятия босиком помогут укрепить стопы и усилить проприоцепцию (ощущение положения частей тела — прим. «Ленты.ру»). С другой стороны, упражнения без обуви сопряжены с некоторыми рисками», — пояснил Альварес.
Специалисты отметили, что в отсутствие обуви возрастает вероятность подхватить грибковую инфекцию или повредить кожные покровы. Шаннахан добавила, что отказываться от кроссовок точно не стоит людям, у которых ранее были диагностированы заболевания стоп, даже если занятия проходят в зале на коврике, как в случае с йогой или пилатесом.
Ранее эксперты Life.ru назвали ошибки занимающихся спортом новичков, которые портят здоровье. Они отметили, что проблемы возникают из-за неправильной техники выполнения упражнений, недостаточного количества отдыха, избыточной физической нагрузки, а также несбалансированного питания.