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Эксперты назвали преимущества и недостатки тренировок босиком

Американские исследователи Анна Шаннахан и Грегори Альварес назвали преимущества и недостатки занятий спортом босиком. Их слова приводит Shape.

Эксперты назвали преимущества и недостатки тренировок босиком
© Лента.ру

Эксперты рассказали, что во время тренировок без кроссовок улучшаются баланс, ловкость, сила и стабильность.

«Занятия босиком помогут укрепить стопы и усилить проприоцепцию (ощущение положения частей тела — прим. «Ленты.ру»). С другой стороны, упражнения без обуви сопряжены с некоторыми рисками», — пояснил Альварес.

Специалисты отметили, что в отсутствие обуви возрастает вероятность подхватить грибковую инфекцию или повредить кожные покровы. Шаннахан добавила, что отказываться от кроссовок точно не стоит людям, у которых ранее были диагностированы заболевания стоп, даже если занятия проходят в зале на коврике, как в случае с йогой или пилатесом.

Ранее эксперты Life.ru назвали ошибки занимающихся спортом новичков, которые портят здоровье. Они отметили, что проблемы возникают из-за неправильной техники выполнения упражнений, недостаточного количества отдыха, избыточной физической нагрузки, а также несбалансированного питания.

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