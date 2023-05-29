Названы способы сохранить психическое здоровье пожилым людям

Изменения в образе жизни могут помочь предотвратить ментальные расстройства у людей старшего возраста, а помочь внедрить новые привычки им могут дети и внуки. Работающие с пожилыми людьми специалисты нацпроекта «Демография» в беседе с «Лентой.ру» подсказали способы сохранить психическое здоровье в преклонные годы.

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По словам биохимика Александры Щеткиной, президента Фонда помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус», когда человек ничем не занимается и сидит дома, это повышает риск социальной изоляции, которая в свою очередь может привести к развитию деменции.

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Глава фонда добавила, что сохранить ментальное здоровье и обрести «вторую молодость» поможет высокая социальная активность.

«Социальная активность обязательна для людей пожилого возраста, например, можно посещать клубы по интересам. Особенно хороши хоры», — дала совет Щеткина.

Она отметила, что петь очень полезно для тренировки памяти, профилактики нарушений глотания и сохранения активность мозга на высоком уровне.

По ее словам, предотвратить развитие ментальных расстройств также поможет общение со взрослыми детьми и внуками и посильная физическая активность, например, скандинавская ходьба.

В свою очередь, нейропсихолог Варвара Чернышева, организатор проекта «Серебряный возраст — Думай, Действуй, Живи!», отмечает, что сохранить привычный ритм жизни поможет изучение новых видов деятельности.

«Мы работаем в нескольких направлениях. Первое — это гимнастика ума. Она помогает тренировать внимание, память и мышление, в том числе в процессе освоения новых видов деятельности. Когда человек изучает незнакомый трудный материал, он формирует новые нейронные связи», — рассказала она.

Чернышева отметила важность посещения пожилыми людьми клубов по интересам для общения. «Такие встречи не менее важны, чем занятия по гимнастике для мозга. Там люди старшего возраста находят себе друзей, единомышленников, что помогает вернуть им интерес к жизни», — сказала она.

Младший научный сотрудник отдела инновационных технологий Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы Анна Хоружая согласилась с коллегами.

«Исследования показывают, что посильная физическая активность приносит большой результат: это действительно колоссальная польза для здоровья», — сказала она.