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Ученые заявили, что кофе поможет быстро сбросить вес пожилым людям

Эксперимент включал участие 1,4 тысячи человек в возрасте 55-75 лет, страдающих избыточным весом. Каждый год в течение нескольких лет участники отчитывались об изменениях в пищевых привычках.

Ученые заявили, что кофе поможет быстро сбросить вес пожилым людям
© Runews24.ru

Стало известно, что те, кто перешел от регулярного к умеренному потреблению кофе, смогли сократить накопленные подкожные и внутренние жировые отложения. При этом их индекс массы тела оставался неизменным. Те, кто не изменил своих привычек, сохранили прежний вес и процент жира.

Рекомендации по употреблению кофе нужно обсуждать с врачом, учитывая свои индивидуальные особенности и состояние здоровья.

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