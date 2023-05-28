Ученые заявили, что кофе поможет быстро сбросить вес пожилым людям

Эксперимент включал участие 1,4 тысячи человек в возрасте 55-75 лет, страдающих избыточным весом. Каждый год в течение нескольких лет участники отчитывались об изменениях в пищевых привычках.

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Стало известно, что те, кто перешел от регулярного к умеренному потреблению кофе, смогли сократить накопленные подкожные и внутренние жировые отложения. При этом их индекс массы тела оставался неизменным. Те, кто не изменил своих привычек, сохранили прежний вес и процент жира.