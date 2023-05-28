Вот что происходит с вашим здоровьем, когда вы пьете колу

Задумывались ли вы, что происходит с вашим организмом, когда вы пьете банку колы? Издание Eat This, Not That рассказало об этом.

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Вы можете испытывать скачки уровня сахара в крови. В стандартной банке колы содержится около 39 г сахара, а это примерно 77% от рекомендуемой суточной нормы. Несколько глотков этого напитка могут привести к резкому подъёму, а затем резкому спаду уровня сахара. Весь кофеин из колы усваивается при этом всего за 40 минут. Уже через час после употребления напитка человек захочет выпить ещё газировки и начнёт ощущать сонливость и раздражительность. Связано это ещё и с тем, что в коле нет полезных жиров, белков, клетчатки. Но кола может стать хорошим выбором для тех, кому нужно срочно поднять уровень сахара в крови.

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Вы можете повысить вероятность развития диабета 2 типа. Результаты исследования 2010 года, опубликованного в Circulation, показали, что существует связь между употреблением подслащённых сахаром напитков и развитием ожирения и/или диабета 2 типа. То же самое касается колы, особенно если её пить регулярно и в больших количествах.

Вы можете столкнуться с разрушением и обесцвечиванием зубов. Как говорится в Международном журнале стоматологии, чем темнее газировка, тем выше вероятность, что она окрасит ваши зубы. Также высокое содержание сахара в коле может привести к кариесу и эрозии зубов. Кола отличается очень низким pH, и это приведёт при чрезмерном употреблении к декальцинации зубной эмали.

Потенциально вы можете сократить свою жизнь. Некоторые научные исследования показывают, что при регулярном потреблении колы можно сократить предполагаемую продолжительность жизни. Согласно результатам научной работы, опубликованной в JAMA Internal Medicine, люди, которые часто употребляли подслащённые сахаром или искусственными подсластителями безалкогольные напитки вроде колы, были на 26% более склонны к преждевременной смерти. А если пить всего одну банку каждый день, то можно повысить риск сердечного приступа на 20%.

Вы можете набрать вес и повысить риск развития ожирения. Связано это с тем, что в коле нет полезных жиров, белка, клетчатки. Поэтому она не насыщает.

Вы можете увлажнить организм. Тем не менее есть множество напитков, которые лучше подходят для предотвращения обезвоживания.