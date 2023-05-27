Врач раскрыл главные секреты корейцев для сохранения молодости

Главные секреты корейцев для сохранения молодости раскрыл «Мосленте» врач-гастроэнтеролог, anti-age-эксперт Рустем Садыков. По его словам, дело не только в косметике, которая стала популярна во всем мире.

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«Корейцы делают упор на сбалансированную диету, богатую свежими овощами, нежирными белками и ферментированными продуктами, например, кимчи. Такая диета поддерживает работу кишечника и укрепляет иммунную систему», — подчеркнул эксперт важность правильного питания.

При лечении корейцы сочетают народную и современную медицину, отметил Садыков. В их рационе присутствуют женьшень, красные финики и ягоды годжи. Корейцы также пьют много зеленого чая, который богат антиоксидантами.

Корейцы активно используют средства, защищающие от ультрафиолета и сохраняющие молодость кожи. Перед выходом на улицу они наносят SPF-крем.

«Другие важные пункты в сохранении здоровья — правильная социализация, контроль стресса, ощущение себя частью одной культуры», — рассказал Садыков.