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Названы пять признаков преждевременно стареющего мозга

Терапевт, доктор медицинских наук и сертифицированный тренер Майк Бол перечислил пять признаков преждевременно стареющего мозга, одним из которых являются перепады настроения. Ее слова приводит издание Eat Tis, Not That!.

5 признаков преждевременно стареющего мозга
© Lenta.ru

По словам врача, беспричинное изменение настроения должно насторожить потому, что это явный признак нарушения такой важной функции мозга, как контроль и регуляция эмоций, объяснил он.

Еще одним тревожным сигналом преждевременного старения мозга Бол назвал трудности с поддержанием равновесия, необходимого для сохранения тела вертикальном положении. Врач сослался на исследования, показавшие, что при достижении среднего возраста удерживать равновесие становится сложнее из-за уменьшения мышечной массы или же из-за дегенеративных изменений в мозгу.

Также о старении мозга могут свидетельствовать проблемы с памятью и забывчивость, продолжил Бол. «Если вы обнаружили, что теряете долговременную память или неспособны формировать кратковременные воспоминания, это может означать, что с вашим мозгом что-то происходит», — отметил врач.

Кроме того, симптомами когнитивных нарушений могут быть проблемы с координацией движений, дезориентация, проблемы с памятью, отсутствие мотивации выполнять повседневные задачи и снижение коммуникативных навыков, заключил терапевт.

Ранее врач-невролог Владимир Парфенов рассказал о простом способе выявить начинающееся слабоумие. Одним из самых простых способов определить деменцию он назвал словарный тест.

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