Что обозначает дышать правильно и как этому научиться

Вы когда-нибудь задумывались о том, как происходит процесс дыхания? Часто мы не придаем особого значения тому, что происходит якобы само собой и можем даже не догадываться, что именно в монотонных процессах скрываются причины нашего плохого самочувствия. Как дышать правильно расскажет "Рамблер".
В результате эксперт освоил методику дыхания по Бутейко и уже через полтора месяца забыл про гипертонию. Выяснилось, что все это время Владимир неправильно дышал – чаще и глубже, чем это было необходимо. И это приводило к гипервентиляции легких.
Для того, чтобы мы жили комфортно, в нашем организме должен поддерживаться в норме ряд параметров: температура тела, давление. Если эти показателя нарушаются, организм начинает борьбу. Такие же параметры есть и в дыхании: нормальное содержание кислорода и нормальное содержание углекислого газа на клеточном уровне.
Про важность кислорода знают все, а углекислому газу особого значения не придают. Хотя углекислый газ – основа нормального протекания обмена веществ.
Эксперт предлагает и вам попробовать практику для правильного и осознанного дыхания, цель которой – общее расслабление, хорошие засыпание и сон, ресурсное состояние, тренировка внимания.
Меры безопасности: не делать за рулем, на совещаниях и там, где требуется концентрация.
Вы заметите, что если дышите осознанно, а не на автомате, то дыхание становится реже и менее глубоким. Паузы между вдохами и выдохами удлиняются. Тело расслабляется. Если вы делаете упражнение перед сном, лежа в кровати, то станете быстрее и легче засыпать.