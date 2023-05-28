Что обозначает дышать правильно и как этому научиться

Вы когда-нибудь задумывались о том, как происходит процесс дыхания? Часто мы не придаем особого значения тому, что происходит якобы само собой и можем даже не догадываться, что именно в монотонных процессах скрываются причины нашего плохого самочувствия. Как дышать правильно расскажет "Рамблер".

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К 42 годам уже 3 года как была диагностирована гипертония и я принимал препарат для стабилизации давления. Как и многие другие, был убежден, что гипертония неизлечима. После того, как попал в реанимацию с подозрением на инфаркт, решил изучить, какие способы решения этой проблемы, помимо медикаментозной, существуют.

Владимир Родченко Член Высшего экспертного совета кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий

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В результате эксперт освоил методику дыхания по Бутейко и уже через полтора месяца забыл про гипертонию. Выяснилось, что все это время Владимир неправильно дышал – чаще и глубже, чем это было необходимо. И это приводило к гипервентиляции легких.

Для того, чтобы мы жили комфортно, в нашем организме должен поддерживаться в норме ряд параметров: температура тела, давление. Если эти показателя нарушаются, организм начинает борьбу. Такие же параметры есть и в дыхании: нормальное содержание кислорода и нормальное содержание углекислого газа на клеточном уровне.

Про важность кислорода знают все, а углекислому газу особого значения не придают. Хотя углекислый газ – основа нормального протекания обмена веществ.

Что я поменял? Я научился дышать только носом. И вдыхать и выдыхать. Устранил дефицит углекислого газа – убрал гипервентиляцию легких. То есть научился дышать не глубже и не чаще, чем это надо.Позже добавил практики осознанности, и все это существенно повысило качество уровня жизни.

Владимир Родченко Член Высшего экспертного совета кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий

Эксперт предлагает и вам попробовать практику для правильного и осознанного дыхания, цель которой – общее расслабление, хорошие засыпание и сон, ресурсное состояние, тренировка внимания.

Правила выполнения техники Сделать спокойный вдох. Не глубже, чем хочется это сделать.

Сделать паузу после вдоха. Настолько, насколько комфортно. До желания выдохнуть.

Захотели выдохнуть — выдыхаете. В том темпе, который комфортен. Не быстрее и не медленнее.

Сделать паузу после выдоха. Пока не захочется вдохнуть.

Вдохните тогда, когда захочется вдохнуть. Не раньше. И не позже. Объем вдоха не больше и не меньше, чем захочется.

Пауза после вдоха. Столько, сколько хочется.

Выдох.

Дальше повтор.

Меры безопасности: не делать за рулем, на совещаниях и там, где требуется концентрация.