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2 часа назад

Как понять, что вы не умеете дышать и научится делать это правильно

Даша Краснова
Владимир Родченкоэксперт

Вы когда-нибудь задумывались о том, как происходит процесс дыхания? Часто мы не придаем особого значения тому, что происходит якобы само собой и можем даже не догадываться, что именно в монотонных процессах скрываются причины нашего плохого самочувствия. Как дышать правильно расскажет "Рамблер".

Что обозначает дышать правильно и как этому научиться
Фото: unsplashunsplash
К 42 годам уже 3 года как была диагностирована гипертония и я принимал препарат для стабилизации давления. Как и многие другие, был убежден, что гипертония неизлечима. После того, как попал в реанимацию с подозрением на инфаркт, решил изучить, какие способы решения этой проблемы, помимо медикаментозной, существуют.
Владимир Родченко
Владимир РодченкоЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий
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В результате эксперт освоил методику дыхания по Бутейко и уже через полтора месяца забыл про гипертонию. Выяснилось, что все это время Владимир неправильно дышал – чаще и глубже, чем это было необходимо. И это приводило к гипервентиляции легких.

Для того, чтобы мы жили комфортно, в нашем организме должен поддерживаться в норме ряд параметров: температура тела, давление. Если эти показателя нарушаются, организм начинает борьбу. Такие же параметры есть и в дыхании: нормальное содержание кислорода и нормальное содержание углекислого газа на клеточном уровне.

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Про важность кислорода знают все, а углекислому газу особого значения не придают. Хотя углекислый газ – основа нормального протекания обмена веществ.

Что я поменял? Я научился дышать только носом. И вдыхать и выдыхать. Устранил дефицит углекислого газа – убрал гипервентиляцию легких. То есть научился дышать не глубже и не чаще, чем это надо.Позже добавил практики осознанности, и все это существенно повысило качество уровня жизни.
Владимир Родченко
Владимир РодченкоЧлен Высшего экспертного совета кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий

Эксперт предлагает и вам попробовать практику для правильного и осознанного дыхания, цель которой – общее расслабление, хорошие засыпание и сон, ресурсное состояние, тренировка внимания.

Правила выполнения техники

  • Сделать спокойный вдох. Не глубже, чем хочется это сделать.
  • Сделать паузу после вдоха. Настолько, насколько комфортно. До желания выдохнуть.
  • Захотели выдохнуть — выдыхаете. В том темпе, который комфортен. Не быстрее и не медленнее.
  • Сделать паузу после выдоха. Пока не захочется вдохнуть.
  • Вдохните тогда, когда захочется вдохнуть. Не раньше. И не позже. Объем вдоха не больше и не меньше, чем захочется.
  • Пауза после вдоха. Столько, сколько хочется.
  • Выдох.
  • Дальше повтор.

Меры безопасности: не делать за рулем, на совещаниях и там, где требуется концентрация.

Вы заметите, что если дышите осознанно, а не на автомате, то дыхание становится реже и менее глубоким. Паузы между вдохами и выдохами удлиняются. Тело расслабляется. Если вы делаете упражнение перед сном, лежа в кровати, то станете быстрее и легче засыпать.

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