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Врач объяснила, что будет, если долго не заниматься сексом

Каждый слышал фразу, что секс полезен для здоровья. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили, насколько этот тезис верный и соответствует доказательной медицине. А также выяснили, нужно ли специально искать партнера для профилактического секса, если мы на данном этапе одиноки.

Врач объяснила, что будет, если долго не заниматься сексом
© unsplash

Рассказывает Ангелина Яковлева — врач акушер-гинеколог, специалист по сексуальному здоровью и руководитель направления сексуального здоровья в сети Клиник Фомина. Уже 12 лет она работает врачом, а теперь еще и врачом-сексологом.

Таймкоды:

1.56 – Что такое здоровье по ВОЗ

3.15 – Как устроена доказательная медицина и можно ли сексологию таковой считать

4.14 – А так ли полезно заниматься сексом много

7.36 – Правда ли, что женщина получает так много удовольствия от члена

9.25 – Секс – это про коммуникацию

14.00 – С чем связаны половые гормоны и что это такое

15.20 – Почему происходит сбой менструального цикла после расставания

18.35 – Секс влияет на качество кожи

20.00 – Откуда берутся магические возможности секса

23.05 – Секс может сработать как обезболивающее

25.28 – Секс может излечить застой крови в малом тазу

28.10 – Нужно ли качать мышцы тазового дна

30.20 – Секс и настроение

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Ангелина Яковлева

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Альбина Ахатова

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

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