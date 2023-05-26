Мешает ли солнцезащитный крем выработке витамина D

С солнцем человек получает через кожу необходимый для организма витамин D. Врачи рекомендуют больше находиться на улице, особенно летом, чтобы потреблять важный элемент не только из еды и БАД. Но в то же время от солнца необходимо защищаться SPF-кремами, чтобы предотвратить преждевременное старение и развитие онкологических заболеваний.