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Мешает ли солнцезащитный крем выработке витамина D

С солнцем человек получает через кожу необходимый для организма витамин D. Врачи рекомендуют больше находиться на улице, особенно летом, чтобы потреблять важный элемент не только из еды и БАД. Но в то же время от солнца необходимо защищаться SPF-кремами, чтобы предотвратить преждевременное старение и развитие онкологических заболеваний.

Мешает ли солнцезащитный крем выработке витамина D
© РИА "ФедералПресс"

Препятствует ли солнцезащитное средство выработке витамина D, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

«Действительно, для кожи солнцезащитный крем необходим. Но кремы с отталкивающими минерализирующими частицами препятствуют выработке D3. Это не значит, что их не надо использовать. Наоборот, средства спасают от онкологических рисков и преждевременного старения», – написала врач в своем телеграм-канале.

При этом Павлова отметила, что наша страна территориально расположена за 42 параллелью, и из-за угла падения солнечных лучей россиянам сложнее выработать D3, чем, например, населению у экватора. К тому же многие трудятся днем в помещении – они не подвергают свое тело достаточному воздействию ультрафиолета.

Поэтому даже если погода ежедневно радует солнцем, прием витамина в таблетках необходим.

«Витамин D нужно пить круглый год – это доказали исследования. Если человек долго принимает необходимые дозы, назначенные врачом, то его мозг стареет медленнее. D3 положительно влияет и на иммунитет, помогает ему бороться с вирусами и бактериями», – добавила эндокринолог.

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