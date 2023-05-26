$79.97-0.0285.92+0.04

Эксперт дала рекомендации по защите глаз летом

О том, как летом не навредить глазам, рассказала врач-офтальмолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Эльвира Сюняева.

Эксперт дала рекомендации по защите глаз летом
© Inc-News

Польза качественных солнцезащитных очков заключается в защите органов зрения от солнечных и ультрафиолетовых лучей.

Если вы пренебрегаете солнцезащитными очками или выбираете некачественную продукцию, ультрафиолетовые лучи постепенно накапливаются в структуре органа зрения, образуя большое количество свободных радикалов.

В результате разрушаются белковые соединения и рибонуклеиновая кислота, что приводит к снижению зрения и развитию всевозможных заболеваний, рассказала Эльвира Сюняева.

Многие люди покупают солнцезащитные очки исключительно из эстетических соображений, не задумываясь о том, насколько хорошо они защищают от солнца.

Такая модель — просто ловушка. На самом деле они просто затемняют солнечный свет и расширяют зрачок, человек перестает щуриться, однако именно этот механизм является нашей естественной защитой от вредного излучения.

В итоге глаза «обманывают» таким затемнением, а очки не обеспечивают защиты хрусталику и сетчатке глаза, ставя их под удар.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий