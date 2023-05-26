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Эксперты рассказали о ягоде, защищающей от коронавируса

В регуправлении Роспотребнадзора перечислили пользу от употребления клюквы.

Эксперты рассказали о ягоде, защищающей от коронавируса
© Волгоградская правда

Клюква считается универсальным антисептиком. Ее активно применяют в пищевой промышленности и кулинарии, добавляют в салаты, пироги и прочие блюда. Однако мало кто знает, что она содержит в себе огромное количество полезных веществ.

Так, в составе клюквы есть витамины В1, В2, РР, К, С, органические кислоты, фитонциды. Бензойная кислота позволяет хранить эту ягоду долгое время без добавления консервантов.

Употребление клюквы в виде соков и морсов может быть полезным при простудных заболеваниях, поддержке иммунитета и даже может защитить от коронавируса, согласно последним исследованиям, сообщили в ведомстве.

Кроме того, клюква благоприятно влияет на процесс пищеварения, полезна при пиелонефрите, для работы сердечно-сосудистой системы и при авитаминозе.

Однако ягоду не рекомендуется употреблять людям, страдающим от гастрита, язвенной болезни и язвы двенадцатиперстной кишки.

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