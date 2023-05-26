Как очистить организм от ядов

Врачи не устают предупреждать любителей различных чисток и детокс-диет, что в организме человека защиту от шлаков, токсинов и прочих ядов обеспечивают печень и почки. С привлечением дополнительных "помощников" экспериментировать не стоит. То есть не надо самостоятельно заниматься чистками - в лучшем случае это бесполезно.

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"А если в печени или почках что-то "сломается" и начнут накапливаться токсины, то человек не станет думать о детоксе, а незамедлительно отправится в реанимацию", - пишет в своем Telegram-канале химик и биолог Елена Семиколенных.

Вместо этого стоит обратить внимание на свой рацион. Вывести организм из строя может "несбалансированное питание с избытком жиров, злоупотребление алкоголем".

Также могут спровоцировать новые проблемы в организме серьезные инфекции, бесконтрольный прием лекарств, баловство с добавками, отметила специалист.

Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов также уточнил, что правильную "чистку" следует начинать с исключения ряда продуктов, которые затрудняют пищеварение и провоцируют воспалительные процессы. Одну из ключевых позиций, помимо вредных жиров (в том числе большое количество рафинированного масла в рационе), здесь занимает сахар. Также стоит пересмотреть отношение к фаст-фуду, подчеркнул врач.