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Как предотвратить развитие сахарного диабета

Физическая активность – лучшее лекарство от многих болезней, в том числе эндокринной системы.

Как предотвратить развитие сахарного диабета
© СОВА

Как утверждают специалисты, 300 минут занятий в неделю могут предовратить развитие сахарного диабета, сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

- Если человек занимается физкультурой в течение нескольких месяцев, причём не на минимальном уровне нагрузки - 150 минут в неделю, а на оптимальном - 300 минут в неделю — в организме запускаются полезные метаболические процессы, - отметил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

По его словам, благодаря регулярным физическим упражнениям восстанавливается чувствительность тканей к инсулину, а значит, исключается развитие инсулинорезистентности — предвестника сахарного диабета 2 типа.

- У человека снижается вес и уровень глюкозы в крови. Кроме того, улучшаются показатели жирового обмена, работа печени и поджелудочной железы, общее состояние, настроение, увеличивается энергетический потенциал, - сказал врач.

Он заверил, что во многих случаях благодаря физической нагрузке развитие сахарного диабета удастся вообще предотвратить. Физкультура поможет и в случае наличия сахарного диабета 2 типа. Тогда возможно снижение дозировок лекарственных средств под контролем врача.

Для определения безопасной нагрузки важен контроль частоты сердечных сокращений по пульсу. Пульсовые зоны определяются в соответствии с возрастом человека. Важно помнить, что низкая физическая активность – один из факторов риска сахарного диабета. Что еще должно насторожить, рассказал самарский эндокринолог.

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