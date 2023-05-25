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4 категории здоровых людей, которым может потребоваться прием йода

Одна из причин такого распространённого заболевания, как патология щитовидной железы, — это дефицит йода. Сам он синтезироваться в организме не может, поэтому получать его нужно извне.

4 категории людей, которым может потребоваться прием йода
© Секрет Фирмы

О том, как не допускать йодного дефицита и кому из здоровых россиян нужно внимательнее следить за нормой йода, рассказал эндокринолог Олег Хохунов.

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Откуда брать йод

С учётом того, что среднее потребление йода россиянами втрое ниже установленной ВОЗ нормы (150–250 мкг), вопрос этот выглядит крайне важным. По словам эксперта, употребление йодированной соли и пищи, богатой йодом, поддержит профилактику болезней щитовидки, но слишком уж полагаться на морскую капусту, рыбу и другие «йодные» продукты не стоит.

Всё дело в том, что при термической обработке часть йода может разрушаться, а в продуктах содержится не та формула йода, которая нужна для насыщения щитовидной железы.

«В процессе трансформации в организме йод превращается в нужный, но его количество крайне мало. Настолько мало, что ни один продукт даже в огромном количестве потребления не сможет перекрыть потребность», — объяснил эндокринолог «Доктору Питеру».

Он уточнил, что в комплексных минеральных добавках йода тоже недостаточно. Именно поэтому некоторые нуждаются в терапии препаратами йода.

Кому может потребоваться приём йода

В свой список специалист включил следующие категории здоровых россиян:
  • дети до 3 лет, ведь груднички получают йод с молоком матери или в составе искусственной смеси, а после отмены грудного вскармливания могут быть рекомендованы добавки;
  • подростки с начала пубертата;
  • беременные;
  • кормящие мамы.

С другой стороны, если решите пить йод для профилактики, следует помнить, что прежде, чем начинать это делать, нужно сдать анализ гормона ТТГ и сделать УЗИ щитовидной железы, говорит Хохунов.

Что касается противопоказаний к приёму, то к ним относят узловые образования щитовидки, в которых при приёме йода могут начать автономно и бесконтрольно вырабатываться гормоны, не подчиняющиеся общим правилам работы организма.

Другие противопоказания — это повышенная функция щитовидной железы, а также приём лекарств, при которых у организма нет потребности в йоде.

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