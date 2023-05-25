Как улучшить концентрацию, память и внимание

Нейропсихолог рассказала, как помочь себе стать собраннее и запоминать больше информации.

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Вопрос с концентрацией внимания особенно остро стоит в последние десятилетия, ведь это напрямую влияет на продуктивность и результативность.

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Быстрый ритм жизни, обширное информационное пространство, ежедневная многозадачность загружают голову по максимуму. В буквальном смысле не остаётся времени на передышку и изучение некоторых задач.

Подобный перегруз сказывается на нейронных процессах. Если первый месяц интенсивной работы мозга может пройти бесследно, то со временем будут наблюдаться сложности: снижение концентрации, забывчивость, рассеянность внимания.

Наверняка многим знакомо состояние, когда невозможно найти оставленные на видном месте очки или зарядку от телефона? Эти мелочи можно считать первыми звоночками.

Далее, если продолжать нагружать голову, не делая передышек на отдых, процессы будут ухудшаться. Ну а там и до Альцгеймера (заболевание мозга) недалеко.

Зная определённые техники, можно себе помочь. Для начала необходимо понять, с чем связаны изменения в работе мозга. Иногда это не только интенсивный график работы.

Екатерина Тур, врач, психосоматолог, нейропсихолог: Концентрация внимания может снижаться по разным причинам: из-за болезни, недостатка сна, низкого уровня мотивации и даже депрессии, а также длительных тревожных состояний, связанных с высоким уровнем стресса. Определение точной причины поможет разработать соответствующую стратегию повышения концентрации внимания.

Причины снижения вовлечённости и концентрации на поставленных целях

Усталость

Проявляется она в вялом состоянии, постоянном желании спать и невозможности сосредоточиться на элементарных вещах. Причиной усталости могут быть неправильно рассчитанный объём задач и неверно распланированное время на их выполнение.

Недостаток физической активности

Особенно остро проблема стоит у офисных сотрудников и фрилансеров, которым приходится по восемь часов сидеть за монитором, игнорируя любую физическую активность. Как правило, такая работа не предполагает смены движений. Тело подолгу находится в одном положении и не всегда правильном.

Неправильное питание

Нарушение режима питания: нерегулярность принятия пищи, постоянные перекусы с большим содержанием сахара негативно сказываются на умственных процессах. Быстрые углеводы лишь ненадолго дают подзарядку и энергию. Тем временем питательные вещества в сбалансированном виде необходимы мозгу, как и кишечнику.

Избыток поступающей информации

С развитием социальных сетей и различных мессенджеров поток информации лавиной вылился на пользователей. Ежеминутно телефон сообщает о поступлении сообщений, иногда не в рамках рабочей активности. Посторонние материалы мешают концентрации и сосредоточенности.

Другие отвлекающие факторы

К ним относятся посторонние звуки и визуальные стимулы. Попытки одновременно работать и слушать музыку, включать сериал на фоне, а также работа в шумных местах.

Недостаток интереса к заданию

Никакая мотивация не заставит выполнить задачу хорошо, если она неприятна и отталкивает. Мозг будет сопротивляться и постоянно искать захватывающие впечатления вне рамок поставленной цели.

Изменения в мозге, вызванные заболеваниями

Это могут быть врождённые патологии, а также появившиеся в результате жизни по разным причинам, в том числе после полученных травм. В этом случае стоит обращаться к специалистам. Только врач сможет определить, чем вызваны снижение концентрации и ухудшение памяти и какую методику применить для лечения.

Как улучшить концентрацию, память и внимание

Итак, определив самостоятельно или с помощью специалистов моменты, которые мешают вам быть сосредоточенным, можно приступать к следующей ступени — решать проблему. Возможностей в этом направлении множество, и необязательно прибегать к помощи медицинских препаратов.

Одно из решений было предложено предпринимателем Эндрю Барнсом в книге «Четырёхдневная неделя». Издание наделало много шума и привлекло внимание общественности. В нём автор утверждает, что сокращение времени на работу до четырёх дней в неделю поможет людям достичь идеального баланса между эффективностью, производительностью и отдыхом.

Не будет переработок, усталости, увеличится концентрация, — считает автор.

Идеи автора не нашли массового отклика. Работодатели пока не готовы реализовывать теорию писателя и сокращать рабочий график, но отчаиваться не стоит. Даже при продолжительной рабочей неделе есть способы помочь себе оставаться эффективным, результативным и концентрироваться на задачах.

Некоторые методы могут показаться простыми, но их регулярное выполнение поможет стать собранным и восстановить функции памяти.

Режим дня

Прежде всего важно высыпаться. Приучите себя ложиться и вставать в одно и то же время. На сон необходимо выделять семь-восемь часов. Мозгу нужен полноценный отдых, чтобы ясно мыслить и запоминать больше информации.

Питание

Отличным способом повышения концентрации и внимания является правильное питание. Придерживайтесь сбалансированной диеты и снижайте количество потребляемого сахара.

Медитации

Во время сеанса не только расслабляется тело, но и появляется возможность отключить мозговую деятельность. Медитативные практики улучшают концентрацию и настроение, а также положительно влияют на способность запоминать профессиональные термины.

Спорт

Активность положительно влияет не только на физическое состояние, но и помогает наполнить головной мозг кислородом. За счёт интенсивных упражнений увеличивается приток крови, улучшающий связи между нейронами. Отлично для этого подойдут такие виды спорта, как бег и плавание.

Тренировка мозга

Использование специальных программ, метотехник для тренировки памяти и концентрации повышает качество мышления. Регулярные практики, в том числе мелкие рутинные задачи, уже через несколько недель дают положительные результаты.

Отключите уведомления

Важно избегать шумных мест и пространств, где есть мобильный сигнал и другие электронные воздействия. Уединённые места — это то, что нужно для концентрации и внимания.

Благоприятная рабочая обстановка

Создайте вокруг себя комфортное место, где планируете трудиться или учиться. Выберите удобный стул, стол. В помещении должно быть достаточное освещение. Старайтесь сделать так, чтобы посторонний шум не проникал и не отвлекал вас от работы.

Тайм-менеджмент

Использование методик планирования времени в значительной степени способно облегчить работу и повысить результативность. Можно прибегнуть к методу «помидора» Франческо Чирило. Назван он так, потому что его создатель использовал таймер в виде помидора. Метод помогает разбить сложную задачу на мелкие, чтобы трудный рабочий процесс не казался мучительным.

Работу необходимо разбивать на промежутки по 25 минут, после которых следует пятиминутный перерыв на отдых. После восьми таких подходов устройте долгий перерыв в 30 минут.

Поощрение за труды

Обозначьте для себя способ вознаграждения за выполненный проект. Это может быть просмотр любимого фильма, поход в магазин, театр или поездка в интересные значимые места.

Регулярность деятельности

Как и тело, мозг нуждается в постоянной тренировке. Чтобы улучшить работу нейронов, необходимо придерживаться повторяющихся действий. Например, изучение иностранного языка будет намного эффективнее, если практиковаться ежедневно.

Способы увеличения концентрации и внимания у детей

Дети так же, как и взрослые, нуждаются в дополнительных стимулирующих упражнениях, улучшающих работу мозга. Особенно действенны практики в школьной учёбе.

Выбирайте определённое время для выполнения уроков. Используйте различные интерактивные методы обучения. Придумывайте вариации подходов к выполнению заданий. Создайте интересную и уютную обстановку. Вместе с ребёнком занимайтесь физической активностью перед выполнением задания. Определите очерёдность выполнения заданий, начиная с самых простых. Используйте поощрение за успешное выполнение заданий.