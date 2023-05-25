Ходьба 4 часа в неделю делает человека более устойчивым к боли

Согласно опубликованному в журнале PLOS ONE исследованию ученых из Университетской больницы Северной Норвегии, ходьба по четыре часа в неделю повышает толерантность к боли.

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Авторы надеются, что их открытие поможет снизить потребность в обезболивающих для решения повседневных проблем со здоровьем, таких как головные боли и боли в спине.

Исследователи опросили более 10 700 человек – их попросили выбрать наиболее подходящую для них категорию физической активности за последний год. Затем они опустили руки в ледяную воду настолько долго, насколько возможно, чтобы измерить переносимость боли.

Как оказалось, чем активнее был доброволец, тем дольше они могли держать руки в воде.

Так, те, кто занимались тренировками несколько раз в неделю, могли держать руку в воде на 16 секунд дольше, чем люди из группы, ведущие сидячий образ жизни. А добровольцы из группы легкой активности могли продержаться на 7 секунд дольше.