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Названы опасные последствия травмирования барабанной перепонки

Травмирование барабанной перепонки может привести к серьезным осложнениям, в том числе появляется риск развития бактериальных и вирусных инфекций, предупредил врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. Он рассказал aif.ru, что возбудители попадают в наружное ухо, а затем перемещаются в среднее, провоцируя гнойно-воспалительные процессы.

Названы опасные последствия травмирования барабанной перепонки
© Unsplash

Появляются в ухе ворота для инфекции, причем любой — бактериальной, вирусной. Возбудители будут попадать в наружное ухо, а затем перемещаться в среднее, вызывая там различные гнойно-воспалительные процессы. В результате все это может устремляться в головной мозг, — рассказал лор.

По словам врача, даже пот и вода могут представлять опасность при повреждении барабанной перепонки. При попадании в ухо жидкость будет провоцировать возникновение новых воспалений. Врач предупредил, что при травме будет неудобно носить накладные наушники из-за нарушения вентиляции воздуха.

Зайцев ранее посоветовал использовать для безопасной очистки ушей растворы, которые разжижают серные массы, — перекись или соду вместо ватных палочек. По его словам, при помощи этих средств серные массы становятся мягче и легче выходят из слухового прохода.

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