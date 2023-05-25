Врач рассказала, когда назначают физиотерапию
Заведующая восстановительным отделением Видновской РКБ Светлана Малиновская рассказала о показаниях физиотерапии и ее пользе при лечении различных заболеваний.
Данный способ лечения часто назначают травматологи, неврологи и педиатры. Так, физиотерапия эффективна для профилактики простудных заболеваний. С помощью физиотерапии врачи лечат постинсультные состояния, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Физиотерапия также применяется при любых травматологических вмешательствах, например, при переломах.