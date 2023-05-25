Почему после занятий спортом начинает болеть голова

Некоторые люди после пробежки испытывают кратковременное чувство эйфории и расслабления, а у других бег вызывает головную боль. Почему так происходит и что с этим делать?

© Ferra.ru

Впервые головные боли напряжения были описаны в 1968 году. Такие боли возникают во время интенсивной физической активности или после неё. Симптомы могут варьироваться от человека к человеку, однако обычно они включают ощущение пульсации с обеих сторон головы. Длиться подобные боли могут от нескольких минут до двух дней. Известно, что затрагивают головные боли напряжения от 1 до 26% взрослых и до 30% подростков. Научных данных о них, однако, всё ещё не так много.

Видео дня

Как показывают существующие исследования, чаще всего головные боли напряжения встречаются у людей в возрасте от 22 до 40 лет, начинаются такие боли зачастую до 30 лет. Также чаще сталкиваются с подобными болями мужчины.

Во время занятий спортом приток крови к мозгу увеличивается, чтобы дать телу достаточное количество кислорода. Также это означает, что увеличивается количество CO₂ и тепла, от которых мозг должен избавиться. Чтобы справиться с этим, кровеносные сосуды расширяются, и это может вызвать боль.

У всех людей разная физиология и анатомия, поэтому физические нагрузки у некоторых людей могут привести к головной боли. Бывает, что такая боль возникает из-за внешних факторов. Например, из-за занятий спортом в жаркую погоду, из-за тренировок на высоте.

Обычно головные боли напряжения проходят сами через некоторое время после физической нагрузки. Бывает, что такие боли связаны с обезвоживанием: тогда постарайтесь выпить достаточно воды, и головная боль пройдёт в течение трёх часов.

Если всё же головная боль не проходит, то вам могут помочь безрецептурные обезболивающие вроде парацетамола или ибупрофена.

Если вы некоторое время не занимались спортом, то возвращайтесь к нагрузкам постепенно. Это поможет предотвратить возникновение головной боли. Кроме того, полезно постепенно разогреваться перед каждой тренировкой, чтобы помочь системе кровообращения справиться с изменениями артериального давления и кровотока.