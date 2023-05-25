Мясников назвал три помогающих сохранить здоровье привычки

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал три полезные привычки, которых он придерживается ежедневно. О том, какие способы помогут укрепить иммунитет и чувствовать себя хорошо в течение дня, специалист рассказал в разговоре с «Общественной службой новостей».

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Одной из привычек, помогающих ему сохранить здоровье, Мясников назвал плотный завтрак. Также он сообщил, что каждый день занимается интенсивной гимнастикой по два часа в день, после чего принимает холодный душ. Доктор добавил, что в течение дня старается «не забивать голову тревогами».

«Обычно у меня утро начинается с тренировки: с 6:00 до 8:15. Каждый день. Потом прорубь зимой или купание в пруду. А вечером — главное не включать телевизор», — раскрыл свой распорядок дня специалист.