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Врач рассказал о действиях при повышении артериального давления

При повышении артериального давления следует избегать физических и эмоциональных нагрузок, лучше лежать и при необходимости выпить воды. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог и гериатр Юрий Конев.

Врач рассказал о действиях при повышении артериального давления
© Вести Подмосковья

Доктор поделился, что существует такое понятие, как «наследственно-конституциональная гипотония», которая чаще встречается у женщин.

По его словам, гипотония претерпевает изменения в период климакса и переходит в гипертонию. Как отметил Конев, если исходное давление для человека составляет 90/60, то давление 120/80 будет уже проявлением гипертонии. Врач подчеркнул, что зачастую современные врачи не разбираются в данной проблематике, кроме того, пока нет лекарств для терапии подобной гипертензии.

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