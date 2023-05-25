Врач рассказал о действиях при повышении артериального давления

При повышении артериального давления следует избегать физических и эмоциональных нагрузок, лучше лежать и при необходимости выпить воды. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог и гериатр Юрий Конев .

Доктор поделился, что существует такое понятие, как «наследственно-конституциональная гипотония», которая чаще встречается у женщин.

По его словам, гипотония претерпевает изменения в период климакса и переходит в гипертонию. Как отметил Конев, если исходное давление для человека составляет 90/60, то давление 120/80 будет уже проявлением гипертонии. Врач подчеркнул, что зачастую современные врачи не разбираются в данной проблематике, кроме того, пока нет лекарств для терапии подобной гипертензии.