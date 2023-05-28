Боль в разных частях тела — почему стоит обратиться к неврологу?

Само определение термина "боль" сугубо неврологическое. Это неприятные сенсорные и эмоциональные переживания, которые появляются из-за действительного или предполагаемого повреждения тканей. При этом боль мобилизует организм, увеличивая его способность защищаться.

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Почему важно при любых болезненных ощущениях показаться неврологу, "Рамблер" рассказывает вместе членом Высшего экспертного совета кафедры "Современный гипноз" Академии социальных технологий Андреем Артамошкиным.

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Существует несколько видов боли, которые будут отличны и по причине возникновения, и по продолжительности, и по стратегии лечения:

Острая боль — как правило, вызывается внешними или внутренними факторами: травмы, инфекции и воспаления. Отмечу, что такую боль легко снять обезболивающими препаратами.

Хроническая боль — характеризуется сохранением неприятных ощущений на протяжении более чем трех месяцев. Опасность такой боли заключается в том, что она может стать самостоятельной болезнью нервной системы или выразиться в психологических изменениях.

Кроме того, боль может воздействовать на костно-мышечную систему и внутренние органы (ноцицептивная боль) — эта боль ощущается вдали от источника. Например, неприятные ощущения в левой кисти или полностью руке при стенокардии.

При поражении периферической или центральной нервной системы боль (нейрогенная) выражается в крайне необычных ощущениях, а пациенты иногда жалуются на нарушение чувствительности или другие проблемы неврологического спектра.

Случаются и жалобы на боль психогенного типа в то время, как органических заболеваний диагностировано не было. Такая боль становится хронической, при этом человек на эмоциональном плане испытывает неудовлетворенность, обиду и другие деструктивные чувства. Пациенты нередко параллельно с болью страдают от депрессии, истерий, тревожных состояний и фобий. Андрей Артамошкин Врач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.

Учитывая вышеперечисленное (за исключением понятных случаев — острая травма, механическое, физическое или химическое повреждение тканей) при возникновении болевого синдрома целесообразно обратиться за дополнительной консультацией к врачу-неврологу, который, проведя определенную дифференциальную диагностику, определит характер и происхождение боли, составит дальнейший план обследования и назначит дополнительные консультации необходимых врачей специалистов, так как болевые и неврологические симптомы очень часто бывают первыми проявлениями основного соматического заболевания.