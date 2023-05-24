Как при сидячей работе избежать боли в спине

Большую часть времени офисные работники проводят за компьютером. Специалист по физической реабилитации Евгения Филиппова рассказала, как сделать так, чтобы спина беспокоила как можно меньше.

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Ключевым фактором здоровья спины эксперт назвала правильную осанку. Евгения Филиппова посоветовала как можно чаще делать перерывы, вставать, поворачивать корпус, сидя на стуле, или разгибаться, используя его спинку.

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Для здоровья спины, по словам специалиста, полезно использовать эргономичную мебель. Стул лучше выбирать с регулируемой высотой и подлокотниками, чтобы уменьшить нагрузку на спину и шею. А стол должен соответствовать росту и позволять работать без напряжения. Также стоит купить на стул надувную балансировочную подушку, подчеркнула Евгения Филиппова.

Помочь сохранить спину здоровой, как отметила эксперт, помогут лечебная физкультура и укрепляющие упражнения.

Кроме того, снимать напряжение с мышц спины и шеи помогают глаза. Специалист по физической реабилитации посоветовала делать следующие упражнения:

• Сядьте ровно, возьмите карандаш и вытяните его перед собой на вытянутую руку параллельно полу.

• Зафиксируйте взгляд на кончике карандаша и начните вращать голову влево и вправо, не отводя от него глаз.

• Повторите то же самое с наклонами головы вперед и запрокидыванием ее назад. Повторяйте эти упражнения по 15–20 раз в течение рабочего дня через каждые 3–4 часа.

Кроме того, Филиппова предупредила, что к напряжению в спине и проблемам со здоровьем может привести стресс. Она посоветовала снизить его уровень, выполняя упражнения на релаксацию, такие как йога или медитация. Также, по ее словам, нужно стараться высыпаться и соблюдать регулярное питание.

Специалист порекомендовала делать хотя бы одно упражнение с утра в качестве зарядки, пишет издание «Страсти».

Упражнения на рабочем месте на стуле:

• разгибания с помощью спинки;

• вращения корпуса, сидя на стуле;

• наклоны.