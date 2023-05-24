Вредят ли здоровью мясные деликатесы

Часто в бутерброды мы добавляем обработанное мясо: колбасу, бекон и т.п. Но насколько это на самом деле полезно?
Некоторые недавние исследования показали, что мясные деликатесы могут иметь побочные эффекты. Но на самом деле влияние на здоровье такого мяса неоднозначно.
Мясные деликатесы могут навредить, и вот чем.
Они содержат много натрия. При чрезмерном потреблении натрия у человека поднимается кровяное давление и возрастает вероятность развития болезней сердца, инсульта. Также это может привести к задержке жидкости в организме, к отёкам, вздутию живота, проблемам с почками.
Могут способствовать повышенному риску развития некоторых заболеваний. Это определённые виды рака (в том числе колоректальный рак), сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца. Повышается и риск смерти.
Есть вероятность заражения опасными бактериями. И эта вероятность выше, чем когда вы едите свежеприготовленное мясо. К примеру, из-за бактерии Listeria monocytogenes вы можете столкнуться с серьёзными заболеваниями. Особенно опасно это для беременных женщин, пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом.
Содержат некоторые добавки и консерванты. В целом эти добавки признаны безопасными, однако некоторые исследования связывают их с плохими последствиями для здоровья, в том числе с повышенным риском развития рака.
Вместе с тем мясные деликатесы всё-таки могут быть полезными для организма.
Они содержат белок. К примеру, нежирный белок вы можете получить из индейки, куриной грудки. Всего в двух кусочках средней куриной грудки - около 7 г белка.
Многие деликатесы содержат необходимые питательные вещества. Это витамины группы В, железо, которые важны для производства энергии, транспортировки кислорода, общей жизнеспособности. Также некоторые мясные деликатесы могут содержать цинк - вещество, укрепляющее иммунитет.
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