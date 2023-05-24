Вредят ли здоровью мясные деликатесы

Часто в бутерброды мы добавляем обработанное мясо: колбасу, бекон и т.п. Но насколько это на самом деле полезно?

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Некоторые недавние исследования показали, что мясные деликатесы могут иметь побочные эффекты. Но на самом деле влияние на здоровье такого мяса неоднозначно.

Мясные деликатесы могут навредить, и вот чем.

Они содержат много натрия. При чрезмерном потреблении натрия у человека поднимается кровяное давление и возрастает вероятность развития болезней сердца, инсульта. Также это может привести к задержке жидкости в организме, к отёкам, вздутию живота, проблемам с почками.

Могут способствовать повышенному риску развития некоторых заболеваний. Это определённые виды рака (в том числе колоректальный рак), сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца. Повышается и риск смерти.

Есть вероятность заражения опасными бактериями. И эта вероятность выше, чем когда вы едите свежеприготовленное мясо. К примеру, из-за бактерии Listeria monocytogenes вы можете столкнуться с серьёзными заболеваниями. Особенно опасно это для беременных женщин, пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом.

Содержат некоторые добавки и консерванты. В целом эти добавки признаны безопасными, однако некоторые исследования связывают их с плохими последствиями для здоровья, в том числе с повышенным риском развития рака.

Вместе с тем мясные деликатесы всё-таки могут быть полезными для организма.

Они содержат белок. К примеру, нежирный белок вы можете получить из индейки, куриной грудки. Всего в двух кусочках средней куриной грудки - около 7 г белка.

Многие деликатесы содержат необходимые питательные вещества. Это витамины группы В, железо, которые важны для производства энергии, транспортировки кислорода, общей жизнеспособности. Также некоторые мясные деликатесы могут содержать цинк - вещество, укрепляющее иммунитет.