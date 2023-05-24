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Назван напиток, который ухудшит сон

Эксперты по сну из Bed Kingdom предупредили, что один напиток, если выпить его вечером, может нарушить сон. При этом считается, что он даёт обратный эффект.

Назван напиток, который ухудшит сон
© Ferra.ru

Алкоголь действительно может вам помочь быстрее заснуть. Но сон при этом будет некрепким, фрагментарным. То есть в целом некачественным. При употреблении алкоголя за несколько часов до отхода ко сну вы можете часто просыпаться в течение ночи.

Научные исследования показали, что употребление алкоголя в течение четырёх часов перед сном может плохо сказаться на непрерывности и продолжительности сна. В результате вы ночью будете просыпаться, а заснуть после этого не сможете или сможете, но с трудом.

Если вы всё-таки собираетесь пить алкоголь, но употребляйте его примерно за четыре часа до отхода ко сну.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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