Назван напиток, который ухудшит сон

Эксперты по сну из Bed Kingdom предупредили, что один напиток, если выпить его вечером, может нарушить сон. При этом считается, что он даёт обратный эффект.

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Алкоголь действительно может вам помочь быстрее заснуть. Но сон при этом будет некрепким, фрагментарным. То есть в целом некачественным. При употреблении алкоголя за несколько часов до отхода ко сну вы можете часто просыпаться в течение ночи.

Научные исследования показали, что употребление алкоголя в течение четырёх часов перед сном может плохо сказаться на непрерывности и продолжительности сна. В результате вы ночью будете просыпаться, а заснуть после этого не сможете или сможете, но с трудом.

Если вы всё-таки собираетесь пить алкоголь, но употребляйте его примерно за четыре часа до отхода ко сну.