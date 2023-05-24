3 источника несжигаемого жира на столе

Одна из неочевидных причин безуспешного снижения веса - состояние хронического воспаления. Чтобы разобраться с проблемой, важно пересмотреть свой рацион. Об этом в своем Telegram-канале пишет эндокринолог Екатерина Янг.

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В списке продуктов, которые стоит исключить при похудении, помимо сахара, повышающего уровень инсулина, увеличивающего риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также алкоголя, воздействующего на организм как грозный токсин, ключевую позицию занимают транжиры.

Последние снижают синтез простациклина, который поддерживает оптимальный тонус сосудов, тем самым способствуя нормальному кровотоку, отметила эндокринолог.

"Когда внутренняя стенка артерий не производит простациклин в достаточном количестве, образуются сгустки крови, и риск тромбозов резко возрастает", - предупредила Екатерина Янг.

Кроме того, при похудении следует быть осторожнее с употреблением молочки. "Нельзя забывать и о высоком инсулиновом индексе большинства молочных продуктов", предупредила врач.

Особый разговор - растительные масла, которые считаются хорошей альтернативой вредным заправкам вроде майонеза.

В масле важен баланс омеги-3 и омеги-6, уточнила эндокринолог.

"Омега-6 в умеренном количестве защищает организм. Кукурузное, кунжутное, подсолнечное, тыквенное и соевое масла содержат большое количество омеги-6. Если потреблять их в избытке, это может привести к воспалительным процессам с переходом в хроническую форму", - отметила специалист.