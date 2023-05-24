Как улучшить свое состояние во время магнитной бури

«Король адаптогенов – это женьшень, – подчеркивает врач. – Он продается в аптеках в разных формах. Обратите внимание, что иногда идет женьшень с кофеином – гипертонику это не подойдет, гипотонику подойдет прекрасно. Есть спиртовые настойки женьшеня в каплях. Корень солодки – тоже хороший адаптоген, он продается в аптеках даже в форме фильтр-пакетов, но он слабит. Если у человека склонность к диарее, корень солодки не надо пить, в других случаях солодкой можно на время заменить обычный чай. Лимонник считается регулятором давления, его можно и гипотоникам, и гипертоникам, элеутерококк не рекомендуют длительно пить гипертоникам. Эти два растения просто не успевают за два-три дня сработать, их принимать надо месяц, это мягкие адаптогены. Женьшень гораздо активнее».