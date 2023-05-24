Как улучшить свое состояние во время магнитной бури
С 23 по 26 мая на Землю обрушится сильная магнитная буря, многие люди могут почувствовать ухудшение самочувствия, головную боль, тошноту, тревожность. Как изменять питание в дни магнитных бурь, чтобы сохранить хорошее самочувствие, MIR24.TV рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.
«Метеопатов можно разделить на две большие категории. Первая – это люди, у которых вместе с атмосферным давлением меняется артериальное. Вторая – у которых меняется внутричерепное давление. Артериальное давление мы можем отследить с помощью тонометра, а изменение внутричерепного давления – нет. Как правило, именно эти люди при абсолютно нормальном давлении на тонометре чувствуют головную боль, тяжесть в голове, неприятные ощущения в глазах, иногда может нарушаться зрение», – рассказывает врач.
Нормализовать свое состояние проще гипертоникам, которые знают, как их давление реагирует на различные атмосферные изменения. В период магнитных бурь им нужно особенно внимательно следить за приемом лекарств, не пропуская его.
«Когда давление начинает повышаться, то на два-три дня можно чуточку увеличить дозу. Может быть, принять лишнюю таблетку гипотензивного или, допустим, мочегонного средства. Не хотим увеличивать дозу гипотензивного или мочегонного, тогда можно попить мочегонный чай, который продается в аптеке – как правило, это что-то на основе листа брусники, почек березы, то есть самых обычных безобидных средств, которые достаточно быстро действуют и выводят лишнюю воду из организма, тем самым снижая артериальное давление», – продолжает Белоусова.
Людям, склонным к гипотонии, нормализовать давление сложнее. Если давление скачет вниз, стоит добавить к пище чего-то соленого, например, съесть бутерброд с красной рыбой или селедкой, просто чуть больше посолить пищу. Гипотоникам стоит всегда носить с собой граммовую упаковку соли и при ухудшении самочувствия несколько крупинок класть под язык.
«Людям, у которых артериальное давление никак не меняется, но меняется внутричерепное, надо быть аккуратнее, особенно если это люди старшего возраста, когда критична игра сосудов и даже магнитные бури могут вызвать сосудистую катастрофу. На дни, когда прогнозируется магнитная буря, нельзя планировать физических и умственных нагрузок – не пытаться составлять годовой отчет, не планировать раскопку огорода на даче. Нужно максимально себя поберечь, лучше всего полежать, поспать, просто посмотреть телевизор или почитать бумажную книгу. От электронной книги, компьютера или планшета будет еще хуже», – отмечает диетолог.
С помощью еды тоже можно себя поддержать: нужна максимально облегченная диета без жареного, очень жирного, слишком сладкого, острого и сильно пряного. Полностью отказываться от сладкого не стоит, кусочек шоколада, легкий десерт, булка обеспечат организм глюкозой, которая является единственным естественным питательным веществом для мозговых клеток. Питание хотя бы на время должно стать дробным, пять-шесть небольших порций без долгих перерывов вместо объемных приемов пищи.
«С другой стороны, есть пряности, которые обладают лекарственными свойствами и работают как адаптоген. Это куркума, имбирь (имбирь с осторожностью – если пробуете впервые, может вызвать тахикардию), а также самый обычный черный перец, чеснок и хрен, если добавлять в небольших количествах. Ну и свежие фрукты никто не отменял ни при каких видах давления. Особенно мы делаем упор на те фрукты, которые надо активно жевать – это яблоки, груши, цитрусовые. Когда работают жевательные мышцы, их работа стимулирует мозговое кровообращение – голове становится лучше», – говорит Анна Белоусова.
Если говорить про травяные чаи, то мята и мелисса за три дня окажут минимальное влияние на давление, будет очень мягкий седативный эффект. Лимонник и элеутерококк оказать эффект за такой срок не успеют, лучшие варианты – это женьшень и солодка.
«Король адаптогенов – это женьшень, – подчеркивает врач. – Он продается в аптеках в разных формах. Обратите внимание, что иногда идет женьшень с кофеином – гипертонику это не подойдет, гипотонику подойдет прекрасно. Есть спиртовые настойки женьшеня в каплях. Корень солодки – тоже хороший адаптоген, он продается в аптеках даже в форме фильтр-пакетов, но он слабит. Если у человека склонность к диарее, корень солодки не надо пить, в других случаях солодкой можно на время заменить обычный чай. Лимонник считается регулятором давления, его можно и гипотоникам, и гипертоникам, элеутерококк не рекомендуют длительно пить гипертоникам. Эти два растения просто не успевают за два-три дня сработать, их принимать надо месяц, это мягкие адаптогены. Женьшень гораздо активнее».