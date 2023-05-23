Нутрициолог призвала не пить кофе во время стресса
Дело в том, что после чашечки кофе в организме стремительно поднимается уровень глюкозы. Конечно же, это ощущает каждый сосудик.
После такого подъёма происходит её резкое падение. Сосуды снова страдают, заявила интегративный нутрициолог, совладелец международной платформы для нутрициологов Nutrient Planner Юлия Ходос.
Эксперт предупредила, что в высоких концентрациях глюкоза токсично влияет на сосуды, вызывая увеличение мышечного спазма и гиперплазию гладкомышечных волокон, и приводит к развитию атеросклероза.
В такие моменты человек чувствует тремор, головокружение и слабость.
Ходос призвала пить кофе только после сбалансированного завтрака, в приятной атмосфере, никуда не спеша. В этом случае уровень глюкозы в течение дня будет в нормальном состоянии.
Что делать, если стрессы не отпускают, но и кофе хочется? Получить желаемый уровень бодрости можно не только при помощи кофе, но и из сбалансированного завтрака. В нём должны быть и жиры, и белки, и сложные углеводы.
Нутрициолог призвала отказаться от монозавтраков, например, только из каши или яичницы. Всё из-за того, что они не дают чувства сытости надолго.
«Наверняка вы замечали, что уже через пару часов после утренних овсянки или йогурта хочется чем-то перекусить. Пример бодрящего завтрака: омлет, бутерброд с сыром, салат с овощами», — отметила Ходос.