Нутрициолог призвала не пить кофе во время стресса

Дело в том, что после чашечки кофе в организме стремительно поднимается уровень глюкозы. Конечно же, это ощущает каждый сосудик.

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После такого подъёма происходит её резкое падение. Сосуды снова страдают, заявила интегративный нутрициолог, совладелец международной платформы для нутрициологов Nutrient Planner Юлия Ходос.

Эксперт предупредила, что в высоких концентрациях глюкоза токсично влияет на сосуды, вызывая увеличение мышечного спазма и гиперплазию гладкомышечных волокон, и приводит к развитию атеросклероза.

В такие моменты человек чувствует тремор, головокружение и слабость.

Ходос призвала пить кофе только после сбалансированного завтрака, в приятной атмосфере, никуда не спеша. В этом случае уровень глюкозы в течение дня будет в нормальном состоянии.

Что делать, если стрессы не отпускают, но и кофе хочется? Получить желаемый уровень бодрости можно не только при помощи кофе, но и из сбалансированного завтрака. В нём должны быть и жиры, и белки, и сложные углеводы.

Нутрициолог призвала отказаться от монозавтраков, например, только из каши или яичницы. Всё из-за того, что они не дают чувства сытости надолго.