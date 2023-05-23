Какие анализы сдать, чтобы выяснить причины усталости

Упадок сил и постоянная усталость могут быть связаны с дефицитом важных веществ в организме. Об этом Life рассказала врач-эндокринолог, диетолог Полина Жаркова.

© Газета.Ru

"В первую очередь необходимо проверить работу щитовидной железы. Для этого мы оцениваем гормон гипофиза ТТГ. Он регулирует работу щитовидной железы. Чем выше гормон ТТГ, тем ниже уровень тиреоидных гормонов", — сообщила Жаркова.

По ее словам, если содержание ТТГ повышено (при норме — 0,4–4), важно оценить гормоны самой щитовидной железы, найти причину гипотиреоза и пройти терапию, которую назначит эндокринолог.

Причинами слабости также могут быть анемия и латентный дефицит железа. Чтобы исключить их, нужно сдать общий анализ крови.