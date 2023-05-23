Какие анализы сдать, чтобы выяснить причины усталости

Какие анализы сдать, чтобы выяснить причины постоянной усталости
Упадок сил и постоянная усталость могут быть связаны с дефицитом важных веществ в организме. Об этом Life рассказала врач-эндокринолог, диетолог Полина Жаркова.
"В первую очередь необходимо проверить работу щитовидной железы. Для этого мы оцениваем гормон гипофиза ТТГ. Он регулирует работу щитовидной железы. Чем выше гормон ТТГ, тем ниже уровень тиреоидных гормонов", — сообщила Жаркова.
По ее словам, если содержание ТТГ повышено (при норме — 0,4–4), важно оценить гормоны самой щитовидной железы, найти причину гипотиреоза и пройти терапию, которую назначит эндокринолог.
Причинами слабости также могут быть анемия и латентный дефицит железа. Чтобы исключить их, нужно сдать общий анализ крови.
Еще один возможный вариант упадка сил - низкий уровень гормона солнца — витамина D. Его уровень в организме может быть низким, если вы не получаете 1000–2000МЕ в сутки витамина D в виде добавок, отметила эксперт.