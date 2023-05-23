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Какие анализы сдать, чтобы выяснить причины постоянной усталости

Упадок сил и постоянная усталость могут быть связаны с дефицитом важных веществ в организме. Об этом Life рассказала врач-эндокринолог, диетолог Полина Жаркова.

Какие анализы сдать, чтобы выяснить причины усталости
© Газета.Ru

"В первую очередь необходимо проверить работу щитовидной железы. Для этого мы оцениваем гормон гипофиза ТТГ. Он регулирует работу щитовидной железы. Чем выше гормон ТТГ, тем ниже уровень тиреоидных гормонов", — сообщила Жаркова.

По ее словам, если содержание ТТГ повышено (при норме — 0,4–4), важно оценить гормоны самой щитовидной железы, найти причину гипотиреоза и пройти терапию, которую назначит эндокринолог.

Причинами слабости также могут быть анемия и латентный дефицит железа. Чтобы исключить их, нужно сдать общий анализ крови.

Еще один возможный вариант упадка сил - низкий уровень гормона солнца — витамина D. Его уровень в организме может быть низким, если вы не получаете 1000–2000МЕ в сутки витамина D в виде добавок, отметила эксперт.

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