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31 минуту назад

Как быстро утолить жажду в жару

СОВА

Ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Кустова рассказала, от чего зависит питьевой режим, сколько жидкости нужно в день, а также как быстро утолить жажду.

Как быстро утолить жажду в жару
Фото: СОВАСОВА

По словам эксперта, вода составляет более половины массы тела человека. Однако она постоянно теряется из организма, а также испаряется с поверхности кожи и слизистых, поэтому запасы нужно регулярно возобновлять.

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Специалист отметила, что питьевой режим зависит не столько от времени года, сколько от условий и ритма жизни человека.

Например, в жару и при активной физнагрузке расход и потребление воды увеличиваются. При этом важнее утолить жажду, чем голод, так как без еды человек может жить 2-3 недели, а без питья - лишь несколько дней.

Нормы питья в день, по мнению эксперта, нет. Зачастую нужно ориентироваться на расчетное значение - по 30 мл на 1 килограмм массы тела, то есть примерно 2-3 литра в сутки. В этот объем входят любые жидкости - вода, другие напитки, супы.

Потребности организма в воде увеличиваются:

  • в жару и в помещениях с нагретым воздухом;
  • при интенсивной физической нагрузке и спортивных тренировках;
  • во время беременности и кормления грудью;
  • при различных заболеваниях из-за высокой температуры и интоксикации.

Основная задача питьевого режима в любое время года - полноценно восполнять потери жидкости. При этом лишнюю воду сверх нормы тоже пить нежелательно. Из-за этого растёт нагрузка на мочевыделительную и сердечно-сосудистую систему, а после появляются отёки.

Однако человек должен доверять своему организму и не заставлять себя, если в данный момент пить не хочется.

Эксперт дала несколько советов, которые помогут быстрее утолить жажду:

  • пить чаще, но небольшими порциями: не более 100 мл за прием;
  • вода должна быть теплой или комнатной температуры - так она всасывается быстрее;
  • при интенсивном потоотделении, рвоте и диарее организм теряет не только воду, но и соли, минеральная вода поможет восполнить дефицит;
  • не пить сладкие газированные напитки, так как они жажду не утоляют;
  • выходя из дома в теплую сухую погоду, нужно взять с собой бутылочку воды.
ЗОЖ,Роспотребнадзор,
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