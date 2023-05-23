Как избежать недомогания при перемене погоды

Реакция организма на смену погоды может быть симптомом проблем с сердцем. Как стабилизировать свое состояние, объяснила врач Татьяна Захарова.

© РИА "ФедералПресс"

«У некоторых людей это дает о себе знать физически», – сказала Захарова.

Самой распространенной реакцией на изменение погоды является головная боль. Возможна также сильная утомляемость, слабость и бессонница.

Врачи пока не нашли точного ответа на вопрос, почему часть людей чувствительна к смене погоды. Вероятно, дело в расширении сосудов и падении артериального давления, а также в проблемах с кровообращением. При этом сильнее остальных от перемены погоды страдают пенсионеры, а также люди, склонные к мигреням.

Острая реакция на погоду наблюдается у пациентов с болезнями сердца и артритом. Помочь себе в данном случае можно, если пить достаточно воды, а также не пренебрегать физической активностью. Спорт способствует улучшению кровообращения, что делает организм более устойчивым к смене погоды.