У кратковременного сна обнаружилась необычная польза

Американские специалисты проинформировали, что уровень креативности человека, а также фазы его сна могут быть взаимосвязаны. О работе специалистов Массачусетского института пишет журнал Scientific Reports.

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Они выявили эту связь с помощью специального устройства, которое может измерять пульс человека, его мышечный тонус, а также проводимость кожи. Затем устройство передаёт информацию в созданное приложение.

В эксперименте участвовали 3 группы испытуемых. Первой группе сказали мечтать на определённую тему, затем они засыпали. Их будили после того, как их состояние менялось, что показывало, что их фаза сна поменялась. Вторую группу участников не будили, а третья группа не спала в процессе исследования.