Какие признаки здоровья рта нельзя игнорировать

Доктор Радж Джунжа рассказал изданию Express.co.uk, на какие предупреждающие знаки во рту стоит обратить внимание, чтобы избежать серьёзных проблем со здоровьем.

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Защититься от проблем с зубами помогут регулярные осмотры у стоматолога, правильная гигиена рта. И вот какие признаки, связанные с состоянием полости рта, нельзя игнорировать.

Зубная боль или чувствительность зубов. Это может возникать из-за кариеса, скрежетания зубами, треснувшего зуба. Если не обращать внимание на повышенную чувствительность или на зубную боль, то это приведёт к зубному абсцессу.

Кровоточащие дёсны. Это один из признаков заболевания дёсен. В результате вы можете столкнуться с неприятным запахом изо рта, потерей зубов, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Прозрачные зубы. Они появляются, когда истощается эмаль и обнажается внутренний слой зуба - дентин. Вызвано это может быть большим количеством факторов: генетикой, чрезмерной чисткой зубов, кислотным рефлюксом, булимией.

Неприятный запах изо рта. Связана эта проблема может быть с плохой гигиеной, с заболеваниями дёсен, с состоянием здоровья.

Язвы во рту. Они могут возникать из-за стресса, инфекций, дефицита витаминов или из-за заболеваний. Некоторые язвы во рту могут также указывать на рак полости рта.

Сухость во рту. Недостаток слюны может быть связан с обезвоживанием, приёмом лекарств, определёнными заболеваниями.