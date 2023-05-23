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Какие признаки здоровья рта нельзя игнорировать

Доктор Радж Джунжа рассказал изданию Express.co.uk, на какие предупреждающие знаки во рту стоит обратить внимание, чтобы избежать серьёзных проблем со здоровьем.

Какие признаки здоровья рта нельзя игнорировать
© Ferra.ru

Защититься от проблем с зубами помогут регулярные осмотры у стоматолога, правильная гигиена рта. И вот какие признаки, связанные с состоянием полости рта, нельзя игнорировать.

Зубная боль или чувствительность зубов. Это может возникать из-за кариеса, скрежетания зубами, треснувшего зуба. Если не обращать внимание на повышенную чувствительность или на зубную боль, то это приведёт к зубному абсцессу.

Кровоточащие дёсны. Это один из признаков заболевания дёсен. В результате вы можете столкнуться с неприятным запахом изо рта, потерей зубов, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Прозрачные зубы. Они появляются, когда истощается эмаль и обнажается внутренний слой зуба - дентин. Вызвано это может быть большим количеством факторов: генетикой, чрезмерной чисткой зубов, кислотным рефлюксом, булимией.

Неприятный запах изо рта. Связана эта проблема может быть с плохой гигиеной, с заболеваниями дёсен, с состоянием здоровья.

Язвы во рту. Они могут возникать из-за стресса, инфекций, дефицита витаминов или из-за заболеваний. Некоторые язвы во рту могут также указывать на рак полости рта.

Сухость во рту. Недостаток слюны может быть связан с обезвоживанием, приёмом лекарств, определёнными заболеваниями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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