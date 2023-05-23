7 фитнес-привычек, которые разрушат ваше тело до 60 лет

По мере того как вы становитесь старше, ежедневные привычки могут сильнее влиять на ваше здоровье. И вот какие спортивные привычки навредят организму ещё до достижения 60 лет.

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Слишком много кардио. Если вы всё время выполняете только такие упражнения, то это лишь навредит. Лучше всего - соблюдать баланс и включить в распорядок силовые тренировки, упражнения на гибкость и кардио.

Пренебрежение силовыми тренировками. Такие тренировки нужны для поддержания мышечного тонуса, баланса, прочности костей и общей подвижности с возрастом. Если от них отказаться, то возрастает риск возникновения остеопороза, мышечного дисбаланса, снижения силы.

Пропуск упражнений на растяжку и подвижность. В результаты вы можете столкнуться со снижением гибкости, мышечным дисбалансом, повышенным риском травм.

Не давать организму время на полное восстановление. Перетренированность может способствовать возникновению множества проблем со здоровьем. В том числе снижению иммунной функции, гормональному дисбалансу, повышенному риску травм, потере мотивации. В целом нужно брать один полный день отдыха после каждых двух дней тренировок.

Игнорирование боли. Боль - это сигнал вашего тела о том, что что-то не так. И если вы будете её игнорировать, то это может вызвать травмы и нанести здоровью ущерб надолго.

Недостаточное увлажнение. Обезвоживание приводит к снижению уровня энергии, ухудшению внимания, запорам, головокружению и другим неприятным ощущениям. А хроническое обезвоживание может способствовать нарушению работы почек, увеличению риска смерти.

Акцент на упражнениях, направленных на одну группу мышц. При тренировках с отягощениями важно сосредоточиться на упражнениях, которые задействуют сразу несколько групп мышц. Иначе у вас возникнет мышечный дисбаланс. В целом тренировки с отягощениями должны включать четыре сложных упражнения и не более одного-двух изолирующих упражнений.