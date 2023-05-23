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Остеопат назвала привычки, которые вызывают боль в шее

Привычки спать на высокой подушке или часами просиживать за компьютером могут спровоцировать боль в шее. Об этом Москве 24 рассказала остеопат Анна Сарафан.

Остеопат назвала привычки, которые вызывают боль в шее
© Сетевое издание m24.ru

По ее словам, более половины случаев болей в спине и шее можно избежать, всего лишь изменив образ жизни. Например, перестать сидеть нога на ногу, носить сумочку только на одном плече, спать на высоких подушках или слишком мягком матрасе.

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Во всех этих ситуациях мышцы тела чрезмерно напрягаются, чтобы сохранить баланс, и происходит это, как правило, несимметрично. В результате одни мышцы расслаблены, а другие слишком напряжены, что со временем и приводит к боли.

Однако на сегодняшний день боли в шее чаще всего появляются из-за малоподвижного образа жизни и чрезмерного увлечения гаджетами, отметила врач.

"Если человек часами сидит, низко склонив голову над телефоном, мышцы шейного отдела сильно перенапрягаются, из-за чего и появляется боль. При этом чем ниже опущена голова, тем сильнее напряжение", – обратила внимание эксперт.

Кроме того, когда человек долгое время проводит за компьютером или гаджетом, напрягаются глазодвигательные мышцы. Они в свою очередь напрямую связаны с подзатылочными, которые в итоге тоже напрягаются, и человек начинает ощущать боль в шее, пояснила остеопат.

"А если еще и монитор расположен неправильно – выше уровня глаз или немного сбоку – это усугубляет ситуацию", – добавила врач.

Сохранить мышцы шейного отдела в тонусе и снизить риск возникновения в них боли помогут умеренные физические нагрузки. Заниматься необходимо хотя бы по 30–60 минут два-три раза в неделю.

Тех же, у кого сидячая работа, врач призвала не забывать о правилах организации рабочего пространства и делать перерывы каждый час. Чтобы была возможность походить и размяться.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева рассказала, что сидячий образ жизни часто приводит к дисфункции желчевыводящих путей. В свою очередь, недостаток желчи может привести к проблемам с усваиванием жирорастворимых витаминов.

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