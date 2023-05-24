4 продукта, снижающе риск развития тромбоза

Здоровью человека могут сильно навредить тромбы, способные формировать сгустки в кровеносных сосудах. Чтобы избежать появления патологии, китайские врачи порекомендовали употреблять четыре продукта, которые могут снизить риск их возникновения.

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По словам специалистов, употребление хурмы может поспособствовать снижению рисков развития тромбоза. Содержащиеся в ней вещества повышают эластичность кровеносных сосудов.

Также профилактике развития тромбоза может поспособствовать включение в рацион черной фасоли, миндаля и зеленых овощей. Их употребление может помочь снизить уровень липидов и холестерина в организме, предотвратить возникновение сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.