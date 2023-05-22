$79.91-0.1386.28-0.22

Дерматолог рассказала, как часто нужно мыть руки

Дерматолог-онколог Наталья Дмитриевская рассказала, как правильно мыть руки.

Дерматолог рассказала, как часто нужно мыть руки
© Вечерняя Москва

Эксперт пояснила, что руки необходимо мыть регулярно — несколько раз в день и с мылом. Это препятствует распространению опасных возбудителей заболеваний, бактерий и вирусов. Кроме того, мытье рук в течение дня на 30 процентов снижает риск заражения кишечными инфекциями.

Врач добавила, что обязательно нужно мыть руки после посещения туалета, перед приготовлением еды, после разделывания сырого мяса или рыбы.

При помощи мытья человек очищает руки от грязи, устраняет неприятные запахи. Также при помощи воды человек смывает аллергены, которые могут вызвать раздражение, передает РИАМО.

В свою очередь дерматолог Ирина Скорогудаева посоветовал использовать для мытья рук обычное мыло, а не бактерицидное. Соединения бактерицидного мыла, помимо бактериальных, при частом использовании способны навредить кожному иммунитету рук, передает ФАН.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий