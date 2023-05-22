Врач предупредил о скрытой опасности неправильной чистки зубов

Неправильная чистка зубов может привести к болезням сердца, предупредил стоматолог, главный врач Медицинского стоматологического центра «Куркино» Николай Ожерельев. Он назвал «Ленте.ру» и другие скрытые опасности неправильного ухода за зубами.

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Ожерельев объяснил, что неправильная чистка зубов приводит к тому, что в полости рта накапливаются бактерии. Неприятными последствиями этого становятся не только кариес, болезни десен или потеря зубов, но и другие заболевания, причины которых, на первый взгляд, никак не связаны с гигиеной полости рта.

Вредные микроорганизмы из полости рта могут вызывать осложнения при беременности, продолжил Ожерельев. В частности, воспалительные процессы в деснах могут быть причиной развития инфекции, провоцирующей преждевременные роды.

По словам стоматолога, воспаленные десны способны привести к повреждению клеток мозга и, как следствие, к деменции — в частности, к болезни Альцгеймера.

Ожерельев предупредил, что люди с заболеваниями десен, вызванными в том числе некачественной чисткой зубов, имеют слабый иммунитет. Это значит, что они чаще подхватывают ОРВИ, грипп и другие вирусные заболевания. Заболевания верхних дыхательных путей и даже бактериальная пневмония могут быть вызваны тем, что патогены из полости рта попадают в легкие в процессе дыхания.