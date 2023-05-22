Как быстро убрать синяк
С такой патологией, как гематома, каждый человек сталкивается довольно часто. В народе это явление известно как синяк.
Чаще всего гематомы появляются из-за ушибов, но иногда у них есть и иные причины.
«Лента.ру» узнала у врача, откуда берутся синяки и какие есть способы быстро от них избавиться.
Что такое синяк и каковы причины его возникновения?
Гематома, она же синяк, представляет собой скопление крови под кожей вследствие нарушения целостности сосудов или их повышенной проницаемости, объясняет в беседе с «Лентой.ру» врач-дерматолог и иммунолог Мария Польнер. «Как правило, синяки образуются из-за механического воздействия: удара, ранения, прокола вен или артерий, сдавления или растяжения тканей, а также при повышенной проницаемости сосудов», — уточняет медик.
Как образуются гематомы?
1. После повреждения сосудов кровь вытекает в окружающие ткани, образуя полость. Свежая кровь имеет красный цвет, поэтому поврежденная поверхность краснеет, отекает. Появляются ощущение жжения, жара, боли.
2. Через несколько часов после травмы кровь начинает сворачиваться, и синяк приобретает черно-фиолетовый окрас.
3. В течение следующих дней (примерно от 10 до 14) гемоглобин, который содержится в эритроцитах крови, распадается, и синяк меняет свой цвет от темно-синего до красного, зеленого и желтого.
Для того чтобы определить, требует ли кровоизлияние специального лечения, надо оценить его объем, месторасположение, причину, по которой он появился, и скорость его образования, Мария Польнер, врач-дерматолог и иммунолог.
Так, синяки небольшого размера формируются вследствие травмы капилляров, проходят самостоятельно в течение нескольких дней, а для лечения такой гематомы не нужны специальные средства, поясняет врач.
А вот более обширные кровоизлияния — глубокие гематомы — могут привести к ощутимому дискомфорту, отек способен даже вызвать нарушение функций органа. «В некоторых случаях вокруг гематомы может образовываться плотная капсула, а также есть вероятность присоединения инфекционного процесса, формирования абсцесса — скопления гнойного содержимого», — говорит врач-дерматолог.
В случае обширной гематомы не стоит заниматься самолечением — необходимо обратиться в травмпункт. Иногда может потребоваться скорая помощь.
Так или иначе, чтобы нежеланный синяк прошел как можно скорее или не разросся до еще больших размеров, его устранением лучше заняться незамедлительно — в первые часы после травмы.
Как убрать синяк быстро?
В течение нескольких часов синяк не исчезнет, однако если повреждение небольшое, то, по словам Марии Польнер, ускорить процесс заживления помогут несколько советов.
Как ускорить процесс заживления синяка?
- ограничьте подвижность поврежденного органа, снизьте физическую активность, не занимайтесь спортом. «Дело в том, что сокращение мышц может привести к более массивному выбросу крови из поврежденного сосуда», — поясняет медик;
- приложите на место ушиба холодный компресс. Сужение сосудов замедлит кровоизлияние;
- не грейте и не растирайте место повреждения. Это может усилить выброс крови;
- при сильной боли можете принять обезболивающие препараты. «Но стоит избегать аспирина, так как он разжижает кровь и может привести к образованию еще более объемного синяка», — подчеркивает Польнер.
- использовать теплые компрессы и делать легкий массаж;
- приобрести в аптеке мази и гели с разогревающим эффектом и использовать их в месте ушиба;
- использовать средства с гепарином (средства для разжижения крови);
- обратиться к косметологу. «Сейчас есть современные средства лазерного устранения синяков, которые помогут намного быстрее справиться с проблемой», — уточняет эксперт.
В целом появление гематом в течение жизни — это естественный процесс. Ведь человек постоянно взаимодействует с внешней средой. Иногда люди ударяются об острые углы и даже не замечают этого. Тем не менее есть факторы, которые должны заставить насторожиться, уверена врач-дерматолог.
Когда появление синяков должно насторожить?
- Синяки появляются без видимой причины и в необычных местах.
- Синяки появляются на фоне другой подозрительной симптоматики (температура, носовые кровотечения, рвота).
- Синяк твердый и увеличивается в размерах.
- Гематома не проходит самостоятельно за три недели.
- Есть признаки инфицирования — усиление воспаления и отека.
- Синяк появился на лице, в частности, в области глаз (и наблюдается ухудшение зрения).
- В таких случаях необходимо незамедлительно обратиться к врачу или в травмпункт.
Из-за чего повышается риск появления синяков?
Некоторые люди особенно предрасположены к возникновению гематом. Но, как правило, у этого есть конкретные причины, о которых лучше знать. Ведь иногда постоянные синяки могут появляться на фоне серьезных заболеваний. Мария Польнер называет несколько факторов, способствующих частому возникновению гематом.
Почему часто возникают синяки?
- Нарушение свертываемости крови. «Для выявления этой патологии необходимо проверить коагулограмму», — отмечает врач.
- Прием препаратов, влияющих на текучесть крови (к примеру, варфарин, аспирин).
- Дефицит витаминов К и С.
- Сахарный диабет.
- Заболевания печени.
- Беременность.
- Врожденные заболевания. Например, гемофилия (хроническая кровоточивость) или врожденная тромбоцитопения (низкое количество тромбоцитов в крови).
- Онкологические заболевания. В частности, лейкемия — рак крови.
Профилактика появления синяков
«В качестве профилактики синяков, в первую очередь, необходимо устранить возможную патологию, которая вызывает их более активное появление, — говорит медик. — Для этого стоит обратиться к врачу для назначения специального обследования. И, безусловно, по возможности важно снизить риски травматизации».
Безобидные, как многие привыкли думать, синяки иногда могут свидетельствовать о серьезных патологических процессах в организме. Кроме того, в некоторых случаях они сами могут вызывать неприятные и опасные осложнения. Так что не стоит относиться к ним халатно. Лучше вовремя принимать меры по их устранению и при необходимости не медлить с обращением к врачу.
Вместе с тем ведение здорового образа жизни снизит вероятность возникновения гематом. Периодические медицинские чекапы, достаточное количество витаминов и всех необходимых микроэлементов, а также своевременный уход за телом помогут свести появление синяков к минимуму.