Как быстро убрать синяк

С такой патологией, как гематома, каждый человек сталкивается довольно часто. В народе это явление известно как синяк.

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Чаще всего гематомы появляются из-за ушибов, но иногда у них есть и иные причины.

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«Лента.ру» узнала у врача, откуда берутся синяки и какие есть способы быстро от них избавиться.

Что такое синяк и каковы причины его возникновения?

Гематома, она же синяк, представляет собой скопление крови под кожей вследствие нарушения целостности сосудов или их повышенной проницаемости, объясняет в беседе с «Лентой.ру» врач-дерматолог и иммунолог Мария Польнер. «Как правило, синяки образуются из-за механического воздействия: удара, ранения, прокола вен или артерий, сдавления или растяжения тканей, а также при повышенной проницаемости сосудов», — уточняет медик.

Как образуются гематомы?

1. После повреждения сосудов кровь вытекает в окружающие ткани, образуя полость. Свежая кровь имеет красный цвет, поэтому поврежденная поверхность краснеет, отекает. Появляются ощущение жжения, жара, боли.

2. Через несколько часов после травмы кровь начинает сворачиваться, и синяк приобретает черно-фиолетовый окрас.

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3. В течение следующих дней (примерно от 10 до 14) гемоглобин, который содержится в эритроцитах крови, распадается, и синяк меняет свой цвет от темно-синего до красного, зеленого и желтого.

Для того чтобы определить, требует ли кровоизлияние специального лечения, надо оценить его объем, месторасположение, причину, по которой он появился, и скорость его образования, Мария Польнер, врач-дерматолог и иммунолог.

Так, синяки небольшого размера формируются вследствие травмы капилляров, проходят самостоятельно в течение нескольких дней, а для лечения такой гематомы не нужны специальные средства, поясняет врач.

А вот более обширные кровоизлияния — глубокие гематомы — могут привести к ощутимому дискомфорту, отек способен даже вызвать нарушение функций органа. «В некоторых случаях вокруг гематомы может образовываться плотная капсула, а также есть вероятность присоединения инфекционного процесса, формирования абсцесса — скопления гнойного содержимого», — говорит врач-дерматолог.

В случае обширной гематомы не стоит заниматься самолечением — необходимо обратиться в травмпункт. Иногда может потребоваться скорая помощь.

Так или иначе, чтобы нежеланный синяк прошел как можно скорее или не разросся до еще больших размеров, его устранением лучше заняться незамедлительно — в первые часы после травмы.

Как убрать синяк быстро?

В течение нескольких часов синяк не исчезнет, однако если повреждение небольшое, то, по словам Марии Польнер, ускорить процесс заживления помогут несколько советов.

Как ускорить процесс заживления синяка?

ограничьте подвижность поврежденного органа, снизьте физическую активность, не занимайтесь спортом. «Дело в том, что сокращение мышц может привести к более массивному выбросу крови из поврежденного сосуда», — поясняет медик;

приложите на место ушиба холодный компресс. Сужение сосудов замедлит кровоизлияние;

не грейте и не растирайте место повреждения. Это может усилить выброс крови;

при сильной боли можете принять обезболивающие препараты. «Но стоит избегать аспирина, так как он разжижает кровь и может привести к образованию еще более объемного синяка», — подчеркивает Польнер. 1. В первые 24 часа — травма сосудов только произошла, поэтому:

использовать теплые компрессы и делать легкий массаж;

приобрести в аптеке мази и гели с разогревающим эффектом и использовать их в месте ушиба;

использовать средства с гепарином (средства для разжижения крови);

обратиться к косметологу. «Сейчас есть современные средства лазерного устранения синяков, которые помогут намного быстрее справиться с проблемой», — уточняет эксперт. 2. На следующий день (через 24 часа), когда кровь уже свернулась, можно:

В целом появление гематом в течение жизни — это естественный процесс. Ведь человек постоянно взаимодействует с внешней средой. Иногда люди ударяются об острые углы и даже не замечают этого. Тем не менее есть факторы, которые должны заставить насторожиться, уверена врач-дерматолог.

Когда появление синяков должно насторожить? Синяки появляются без видимой причины и в необычных местах.

Синяки появляются на фоне другой подозрительной симптоматики (температура, носовые кровотечения, рвота).

Синяк твердый и увеличивается в размерах.

Гематома не проходит самостоятельно за три недели.

Есть признаки инфицирования — усиление воспаления и отека.

Синяк появился на лице, в частности, в области глаз (и наблюдается ухудшение зрения).

В таких случаях необходимо незамедлительно обратиться к врачу или в травмпункт.

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Из-за чего повышается риск появления синяков?

Некоторые люди особенно предрасположены к возникновению гематом. Но, как правило, у этого есть конкретные причины, о которых лучше знать. Ведь иногда постоянные синяки могут появляться на фоне серьезных заболеваний. Мария Польнер называет несколько факторов, способствующих частому возникновению гематом.

Почему часто возникают синяки?

Нарушение свертываемости крови. «Для выявления этой патологии необходимо проверить коагулограмму», — отмечает врач.

Прием препаратов, влияющих на текучесть крови (к примеру, варфарин, аспирин).

Дефицит витаминов К и С.

Сахарный диабет.

Заболевания печени.

Беременность.

Врожденные заболевания. Например, гемофилия (хроническая кровоточивость) или врожденная тромбоцитопения (низкое количество тромбоцитов в крови).

Онкологические заболевания. В частности, лейкемия — рак крови.

Профилактика появления синяков

«В качестве профилактики синяков, в первую очередь, необходимо устранить возможную патологию, которая вызывает их более активное появление, — говорит медик. — Для этого стоит обратиться к врачу для назначения специального обследования. И, безусловно, по возможности важно снизить риски травматизации».

Безобидные, как многие привыкли думать, синяки иногда могут свидетельствовать о серьезных патологических процессах в организме. Кроме того, в некоторых случаях они сами могут вызывать неприятные и опасные осложнения. Так что не стоит относиться к ним халатно. Лучше вовремя принимать меры по их устранению и при необходимости не медлить с обращением к врачу.