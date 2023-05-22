Обнаружена главная причина нарушения сна
О причинах бессонницы в своем исследовании рассказали ученые-сомнологи из американского Университета Индианы.
Для исследования было привлечено 5 000 человек с проблемами сна. Испытуемые детально описали проблемы, с которыми сталкиваются в процессе засыпания, сообщает журнал Primary Care Companion for CNS Diseases.
Одной из причин тревожного сна оказался постоянный подсчет времени. Если постоянно смотреть на время и считать, сколько часов осталось спать, нервная система нагружается и уснуть становится только сложнее.
Важно помнить, что плохой сон запускает рад серьезных последствий для здоровья. Для борьбы с тревогой и стрессом рекомендуется применять различные методики релаксации, в частности, глубокое дыхание, медитацию или аутотренинг.